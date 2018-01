Dónde colocar tu dama de noche

Elige un sitio adecuado para poder ponerla porque es un arbusto al que no le gusta para nada el frío. No debe de estar a la intemperie. La dama de noche no sirve para un lugar que tenga un invierno muy crudo. Si le cae una helada le afectará y mucho.

Lo mejor en ponerla en un sitio que tenga un techo. Es esencial que tenga luz solar. Este arbusto no puede estar dentro de una casa, pues se moriría. El sol es la vitamina para las plantas. ¡No dejes a tu dama de noche sin luz!