Horóscopo 2019: Predicción de hoy viernes, 1 de marzo del 2019

Descubre las predicciones del Horóscopo 2019 para hoy viernes 1 de marzo del 2019 y para cada signo del zodíaco.

¿Qué nos deparan los astros para hoy viernes 1 de marzo? Arranca un nuevo mes, de modo que seguro que deseas poder saber de qué manera va a comenzar para ti en en el amor, dinero, trabajo y salud, y en función de tu horóscopo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La Luna en cuadratura junto a tu signo te hará sentir un poco triste y pesimista hoy, pero si logras cambiar de perspectiva, el día mejorará significativamente. Una compra pequeña y frívola te podría ayudar a cambiar y mejorar, tu estado de ánimo.

Tauro

Si eres del signo de Tauro vas a necesitar una mirada pragmática a tu situación hoy viernes, especialmente en lo que respecta a tu condición económica. Cuidado con los gastos “extra” en el día de “hoy” que luego podrían pasarte factura. La relación entre tú y tu pareja será un gran éxito en asuntos de amor y negocios. Tienes algunas pequeñas diferencias con tu pareja pero podéis llevaros bien. Manténlo así y verás que pronto las cosas cambiarán para tu situación .

Géminis

El Sol en Piscis, junto con Neptuno, podría presionarte para que cuentes todos tus secretos más íntimos a una persona definitivamente chismosa y poco confiable. En caso de duda, confía solo en ti mismo y no te dejes llevar por impulsos. No será buen día para relacionarte con gente que no te acabe de convencer.

Cáncer

Hoy viernes será bastante confuso para ti con opiniones en conflicto y diferentes oportunidades que aumentan por todos los lados. Si bien un cierto número de fuerzas te arrastran hacia muchas direcciones diferentes, intenta no analizar demasiado o complacer a todos. Las influencias planetarias envían impulsos de energía más bien repentinos a tu vida amorosa. Tu pareja puede ser más hiriente de lo normal y estás en riesgo. Si eres soltero, puedes decidir salir con alguien que normalmente habrías evitado. Es el día perfecto para experimentar tu relación, incluso si nunca has planeado hacerlo.

Leo

Marte en cuadratura con tu signo, apoyado por el aspecto favorable de la Luna, te instará a no imponer tus ideas en el trabajo, sino a mostrarte abierto y colaborativo. La unión, como dice el proverbio, hace la fuerza, de modo que deja de lado tu fuerte personalidad e intenta empatizar con quienes te rodean para que la jornada sea próspera.

Virgo

Asegúrate de cuidarte y cuidar tu salud este viernes. Las estrellas advierten problemas de salud hoy. Evita los alimentos fríos o refrigerados. Financieramente deberías estar estable hoy; no se espera ninguna ganancia o pérdida. Sin embargo, es mejor abstenerse de hacer grandes inversiones hoy. Hoy marca el comienzo de un nuevo período de comprensión y adaptación entre tú y tu pareja. Todas las redes de la relación serán más fuertes. El día te traerá un gran optimismo.

Libra

Libra tendrá hoy un día agradable, pero existe la posibilidad de que termines con una obsesión por algo que ni tan siquiera tenías antes en mente. Esto puede ser lo suficientemente bueno, pero tu obsesión puede generarse en el trabajo. Es hora de tomar nota del panorama general e ignorar los problemas menores. Es hora de sentarse con tu pareja y mantener una conversación sincera.También puedes ver que los asuntos familiares que ignoraste deben resolverse de una vez por todas.

Escorpio

Cuando se trata de tomar decisiones, se puede elegir entre el corazón y la mente. Este será el enigma de este viernes para tu signo. Escucha tus instintos y terminarás tomando las decisiones correctas. Tu familia y tus seres queridos necesitan tu atención. Pasa un tiempo con ellos. Es un buen momento para hacer planes de viaje. Hoy estás en un estado de ánimo bastante irritable y probablemente lo pagarás con tu pareja. Es vital que controles tus cambios de humor. Si no puedes hacerlo, intenta pasar un tiempo lejos de tu pareja. De lo contrario, vuestra relación estará en peligro .

Sagitario

El tránsito mensual, recién terminado, de la Luna en tu signo te ha dejado muchas ideas nuevas que no puedes esperar para experimentar tanto en el trabajo como en tu vida privada. Con la fuerza que te aporta la influencia de Júpiter en tu signo, llegó la hora arremangarse y comenzar el trabajo.

Capricornio

Prepárate para un viernes tranquilo que te llevará a un fin de semana lleno de amor, emociones y pasiones. Estos son días que estimulan las conversaciones para el signo de Capricornio y todo saldrá bien siempre y cuando no te enojes ni te impongas a quienes se lo merecen.

Acuario

Acuario va a experimentar un viernes y un fin de semana intrigante pero al mismo tiempo preocupante. Gran momento para las relaciones y el amor. Además debes esperar lo inesperado, ya que algo muy bello podría sorprenderte.

Piscis

Finalmente, comienzas un mes en el que vas a poder recuperarte de las cosas malas que has experimentado en el pasado. No reflexiones sobre algo o alguien que ya no está en tu vida, pero sobre todo, no es el momento de exagerar demasiado en las pretensiones. De esta manera es más fácil decepcionarse que satisfacer.