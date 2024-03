‘De Viernes’ anuncia a su invitada de hoy con una desgarradora confesión: «Me volví loca en el hospital»

De Viernes, con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Semana tras semana, todo el equipo del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, hace un grandísimo trabajo para sorprender a la audiencia con grandes entrevistas y testimonios. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

Entre las invitadas que acudieron al plató de De Viernes el pasado 15 de marzo se encontraba Arantxa de Benito. La empresaria concedió una entrevista para hablar, entre otras cuestiones, del duro bache que estaba atravesando su hija Zayra Gutiérrez tras sufrir una grave lesión en Supervivientes 2024.

Por si fuera poco, Arantxa de Benito se pronunció sobre la decisión de su hija de participar en el exitoso reality de Telecinco: «Ella siempre ha sido muy fan del formato de Supervivientes y además es que tiene que trabajar, tiene que tirar para adelante para su hijo y es un buen momento porque el niño está perfectamente cuidado con el padre, la abuela».

Lejos de que todo quede ahí, la invitada dio a conocer cómo había reaccionado Guti a la participación de la hija de ambos en Supervivientes 2024: «Cuando él se enteró de las intenciones de Zayra la animó a irse porque él también es muy fan del formato». Arantxa de Benito no fue la única invitada de la noche, ya que Carmen Alcayde también pisó el plató de De Viernes. Y no lo hizo sola.

La colaboradora de televisión y ex concursante de GH VIP 8 visitó a Santi Acosta y Beatriz Archidona para presentar a su nueva pareja. Se trata de Charli, un joven de 28 años con quien comenzó una relación sentimental hace aproximadamente ocho meses. Tras conocerse y disfrutar de su amor, Alcayde entró en la casa de Guadalix de la Sierra pero, a pesar de todo, superaron con creces esa prueba.

Por si fuera poco, la tertuliana no tardó en dar a conocer en De Viernes cómo había dicho a sus hijos que tenía un nuevo amor: «Cuando vi que la cosa iba en serio se lo fui diciendo de uno en uno. El pequeño, cuando le dije que tenía 28 años, me dijo qué bien mamá, que mucho mejor que un señor mayor y aburrido».

La invitada de De Viernes para hoy, 22 de marzo, cuenta con un desgarrador testimonio

En la entrega de este viernes, seremos testigos de cómo la invitada estrella dará a conocer un testimonio verdaderamente sorprendente. Entre otras cuestiones, porque vivió lo más duro que un ser humano puede llegar a vivir: la muerte de un hijo. Estamos hablando de Mayte García, ex mujer del futbolista Santiago Cañizares.

Por primera vez en televisión, confesará cómo vivió ese durísimo momento de su vida. Recordemos que Mayte no solamente tuvo que aceptar de un día para otro la grave enfermedad que padecía su hijo, sino también ver cómo se iba apagando poco a poco.

De hecho, en una ocasión, al pequeño le dieron dos infartos de miocardio y ella se quedó completamente impactada: «Me volví loca. Me volví loca en el hospital. Grité, hice todo y, de repente, el niño volvió». Fue entonces cuando vivió un instante verdaderamente doloroso: «Me dijeron que Santi no se iba por mí, porque se aferraba a mí y que no podía ser tan egoísta. Eso me marcó la vida.

Por si fuera poco, añade: «Entonces, lo cogí una tarde y le di permiso, el permiso que nunca deberíamos darle a nuestros hijos. Y, sobre todo, le di las gracias por todo lo que me había enseñado y le di permiso para marcharse… lo más duro». Sin duda, en la entrega de esta noche veremos una de las entrevistas más duras hasta la fecha. No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.