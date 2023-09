Última hora del delicado estado de salud de Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth

Steve Harwell, el vocalista de Smash Mouth hasta anunciar la retirada del grupo en el año 2021 , se encuentra en cuidados paliativos. Una triste noticia para todos los fans de la banda, que fue confirmada uno de los representantes de la banda.

El artista, de 56 años, se encuentra descansando bajo cuidados paliativos en su casa y de su prometido, tal y como confirmó el representante de Smash Mouth este domingo, su familia había expresado su deseo de que pase sus últimos días con ellos en su hogar, en lugar de quedarse en el hospital.

«Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente sólo será por un corto tiempo», expresa su representante en el comunicado emitido, y agrega: «Esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil».

«Smash Mouth» singer Steve Harwell is in hospice care with liver failure and has only days left to live – TMZ pic.twitter.com/Nzr5P0u0Al

— BNO News (@BNONews) September 3, 2023