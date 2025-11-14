Última hora de Carme Chaparro tras su preocupante foto en el hospital: «Con dolores que me atraviesan»

Hace tan solo unos días, la reconocida presentadora de televisión Carme Chaparro hizo saltar todas las alarmas por una inesperada publicación en su perfil oficial en Instagram. En la fotografía en cuestión, podíamos ver su mano con una vía puesta, dando a entender que estaba en un hospital. Lejos de que todo quede ahí, compartió el siguiente texto: «Un día más. Un día menos». Como no podía ser de otra manera, el post en la mencionada red social se llenó de comentarios de ánimo para la también escritora, a pesar de que no quiso compartir muchos más detalles de lo que le estaba sucediendo. Lo cierto es que no tardó en ser consciente de la enorme preocupación que había generado, por lo que, tan solo unos días después, ha querido volver a publicar contenido en Instagram para actualizar su estado de salud, pero, sobre todo, agradecer el cariño que había recibido en las últimas horas.

«Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea (rehabilitación)… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma», comenzó escribiendo Carme Chaparro a sus seguidores en la mencionada red social. Todo ello mientras volvía a mostrar su mano con la vía que le habían puesto. Pero no todo quedó ahí, ya que quiso compartir más detalles de lo que le estaba ocurriendo con el fin de tranquilizar a todo aquel que se había preocupado por su salud: «Ya en planta. Abro el móvil desde hace muuuucho y tengo muuuuchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré», prometió.

De nuevo, quiso repetir esas palabras que tanta alarma generaron entre sus seguidores: «Un día más. Un día menos. Volveré. Sanidad Pública!!!!! Y perdón por no contestar. Ni a los WhatsApp», aseguró. Como era de esperar, esta nueva publicación de la periodista no tardó en llenarse de un sinfín de mensajes de apoyo, tanto de fans anónimos como de rostros conocidos como es el caso de Adela González, Elsa Anka, Pablo Rivero, Marwán o Chenoa, entre otros.

«Mucho ánimo y mucha fuerza, estás en buenas manos», «Vengaaaaaa. Casi llegas ya a la meta», «Vamos, guapa! Te abrazo fuerte», «Mucho ánimo, Carme. Y todos los abrazos del mundo» o «Abrazo enorme, bella! Te abrazo fuerte» son algunos de los tantos mensajes de famosos que podemos leer en la publicación de la escritora.

Aunque no ha querido compartir detalles de lo sucedido, Chaparro sí que ha querido explicar el motivo de su desaparición, tanto en redes sociales como a nivel personal, entre su círculo más cercano. Con esta nueva publicación en Instagram, podemos averiguar que, sea lo que sea, parece que, por fin, todo ha quedado en un susto. Desde la redacción de Happy FM, mandamos un fuerte abrazo a la presentadora de televisión, y le deseamos una muy pronta recuperación.