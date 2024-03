Hay personas para las que las primeras impresiones son determinantes, y en First Dates lo demuestran cada noche. El popular show de citas a ciegas de Cuatro volvió a abrir sus puertas para recibir a los nuevos solteros que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como María del Carmen.

«De cabeza tengo 20 años, es mi forma de ser, aunque sea mayor, mi mente la tengo joven», dijo en su presentación. Eso sí, no quiso revelar en ningún momento su edad. La participante fue recibida por Laura Boado, a quién le explicó que era una amante del baile. Una pasión que disfrutó durante muchos años de su vida junto a su difunto esposo.

«Ahora soy profesora de baile, pero mi marido y yo fuimos campeones de Europa varias veces», señaló. «Nos llamaban de la televisión, de salas de fiestas y de discotecas para hacer actuaciones… Mi marido y yo hacíamos una pareja muy bonita, él era guapísimo, un Richard Gere: elegante, alto y delgado y bailaba de maravilla», recordaba la malagueña.

Su cita fue Jesús, un jubilado malagueño. «Yo nací para ser cura, pero cuando iba a entrar al seminario mi madre me dijo que no quería un mariquita en casa, sino un machote», comentó a las cámaras del programa. El primer encuentro entre la pareja de solteros no fue el esperado, pues María del Carmen no pudo ocultar su desencanto.

«¡Tierra, trágame! Un señor con esas hechuras y con un jersey blanco… Yo quería un hombre elegante, delgado y que supiera bailar», comentaba disgustada. A pesar de dejar claro desde el inicio que el soltero no era el tipo de hombre que le atraía, la comensal aceptó seguir conociéndolo.

María del Carmen en First Dates: «El hombre no sabe ni dar un paso»

En la mesa, Jesús le comentó a su cita que su vida estaba plagada de mujeres que se llaman Carmen. «Es una mujer simpática y agradable, pero es otra Carmen, ¿será mi destino? Mi madre, mi hija, mi ex…», comentó. El soltero intentaba ver el lado positivo de la situación, pero ella no tanto.

«Como ha trabajado toda su vida en una oficina, así está de ancho», destacó María del Carmen sobre el físico de Jesús. Posteriormente, la pareja pasó a la pista de baile. Fue ahí donde la soltera puso a prueba a su cita para saber cómo se desenvolvía en la pista. Pero, desafortunadamente, los torpes pasos del comensal solo ayudaron para confirmar sus primeros pensamientos.

«El hombre no sabe ni dar un paso», exclamó asombrada. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Mientras Jesús sí quiso seguir conociendo a la soltera en una segunda cita, ella no opinó lo mismo. «Quiero un señor para bailar y él no tiene las características que busco», sentenció.