En 2022, el mundo de las criptomonedas vivió simultáneamente su auge y posterior declive. Estos activos digitales iban a ser supuestamente el futuro de los mercados y finanzas y muchos famosos a nivel nacional e internacional se subieron al carro. Sin embargo, Taylor Swift fue precavida y ese movimiento ha salvado su reputación y su bolsillo.

El año pasado se produjo un desplome de mercado que puso en cuestión todas estas prácticas. Por otro lado, la cantante estadounidense recibió una propuesta de 100 millones de dólares por promocionar la plataforma FTX. La artista tomó la sabia decisión de rechazar la oferta. Esta iba a ser un punto de conexión para el intercambio de criptomonedas y acabó en bancarrota tras salir a la luz un caso de fraude en la gestión de sus activos.

Taylor Swift turned down a $100 million deal with crypto exchange company FTX after asking if they were selling ‘unregistered securities.’

The now-bankrupt company and the celebrities it partnered with are now being sued for promoting the sale of unregistered securities. pic.twitter.com/80TFmOscIa

— Pop Base (@PopBase) April 19, 2023