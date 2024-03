First Dates continúa su andadura por la parrilla televisiva y el recibimiento por parte de la audiencia está siendo de lo mejor. El programa de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los formatos de entretenimientos predilectos por el público de Cuatro.

Una aventura televisiva en el restaurante del amor que no han querido perderse solteros como Javier y Nykos. El primero en llegar fue el profesor de danza, que en su presentación señaló que «soy muy tímido, aunque en mi trabajo no lo soy, allí soy una máquina».

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO DE @cuatro con 3,7M de espectadores únicos, anota su TERCER MEJOR DATO DEL AÑO (9,9% y 1.389.000) 💘 Es segunda opción y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,4 puntos pic.twitter.com/1E1K9TJEAb — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2024

Debido a que Javier todavía no había llegado, Carlos Sobera se acercó al soltero para conocerlo un poco y calmar sus nervios. De esta manera, el participante le comentó al presentador que eran un gran apasionado de viajar por el mundo. «Me encanta viajar, he visitado más de 30 países, he vivido en cinco y hablo italiano, francés, inglés, alemán y español», afirmó emocionado.

Tras ello, llegó Javier, quien sería su cita.»Los mexicanos somos muy apasionados e intensos», confesó en su presentación. Un hecho que estuvo a punto de demostrar nada más conocer a Nykos, pues admitió que quería besarle. «Fui prudente, recatado y preferí esperar. Pero me lo habría comido», dijo.

En la mesa, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para descubrir cuál de ellos compartían en común en cuanto a gustos se refiere. Fue así como coincidieron en su pasión por viajar y la música. Por su parte, Nykos le explicó que le gustaba mucho el jazz, pero el mexicano fue sincero y le dijo que «no me apasiona, pero me visualizo follando con jazz de fondo, no hay problema».

Javier se excita con la anécdota sexual de su cita de #FirstDates5M con un azafato: “Se me ha puesto dura”https://t.co/wD17iA5MkI — First Dates (@firstdates_tv) March 5, 2024

Posteriormente, la pareja pasó a hablar de temas más íntimos. Ante ello, el italogriego le contó una anécdota que tuvo una vez con un azafato en un avión. Pues, al parecer, el trabajador no le quitó ojo en todo el vuelo y él, para ver si paraba, comenzó a tocarse.

«Me hizo un gesto para que fuese al baño, en la parte de atrás», recordó el comensal. Una historia que excitó demasiado a Javier. «Tengo un fetiche con los aviones y me gustaría, por lo menos, darme un beso a bordo de uno», señaló. «Me ha puesto un poco cachondo con lo que me ha contado del azafato, no lo voy a negar. Una situación sexy, se estaba tocando el paquete, los azafatos suelen ser bastante atractivos…», admitió sin reparos.

Pero, lejos de dejarlo ahí, el mexicano se sinceró. «Me estaba poniendo malo, pero menos mal que no se vio la parte de abajo de mi pantalón. Se me ha puesto dura, lo siento, somos humanos», se justificó. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Javier sí quiso tener una segunda cita con Nykos. «Tenemos muchas cosas en común», dijo. Sin embargo, su acompañante prefirió cortar ahí. «No he sentido lo suficiente para tener una relación», sentenció.