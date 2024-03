Encontrar el amor verdadero e idílico no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a los solteros que se presentan en su restaurante. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer, recientemente, a comensales como Matías.

El soltero de 63 años se ha presentado en el show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera para darse una nueva oportunidad en el ámbito amoroso. Divorciado y con dos hijos, el comensal ha llegado decidido a vivir nuevas experiencias. «Ahora es el momento de rehacer mi vida», comentó al equipo en uno de los totales.

Eso sí, Matías ya llegado a First Dates con las ideas muy claras sobre lo que busca en una mujer. Una serie de requisitos con los que no ha dejado indiferente a nadie. «No quiero que sea obesa, quiero que sea femenina y que tenga buenos pectorales», comentó.

Su cita fue Josefina, una mujer de 64 años que también ha vivido el duro proceso del divorcio. «A raíz de mi divorcio he superado muchos obstáculos», comentó. El primer encuentro entre la pareja de solteros no estuvo nada mal, y así lo demostraron.

«Fina eres guapa de verdad, eres muy atractiva, yo te daba un 10 y medio», le dijo Matías a su cita tras conocerla. Una palabrería que a la soltera no le convenció demasiado. «Yo creo que tiene mucha labia», opinó Fina frente a las cámaras del programa.

Fina se asusta con los piropos de su cita en #FirstDates18M: “Es un monologuista, me va a quitar mi espacio”https://t.co/4jCUQXF1Io — First Dates (@firstdates_tv) March 18, 2024

Tras ello, la pareja se trasladó hasta la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común o no. Un encuentro donde no faltaron las risas y en el que ambos se sinceraron respecto a lo que buscaban en su vida. «Antes me veía mucho más seguro. Ahora he visto unos cambios en mi persona que me hacen pensar. Que tampoco que es que yo vaya tirando cañas…», declaró sobre su miedo a la soledad.

«Ahora necesitas a alguien a tu lado porque te estás haciendo mayor», comentó ella. Pero, el soltero no desaprovechó el momento para seguir alabando a su cita. «Estás de buen ver, te lo digo de verdad. Estás mejor que el jamón de jabugo», dijo. Pero, tantos cumplidos sobrepasaron a la soltera. «¿A qué mujer no le gusta le regalen los oídos? Pero lo he encontrado muy exagerado», confesó.

«Es muy payasete y divertido. El rey de la fiesta donde esté. Pero yo he sentido que me invadía demasiado», señaló Josefina. Sin embargo, el soltero no pudo estar más contento con la soltera. «Cupido ha tirado un flechazo muy bueno. No esperaba encontrar una mujer así», afirmó emocionado.

Al concluir la cita, la soltera admitió haberse sentido superada por la situación. «Me ha parecido un mono de feria. No todo es reír. Me ha comido mi espacio», destacó. Por lo tanto, y como ya se veía venir, Josefina no fue partidaria de seguir conociendo a Matías en un segundo encuentro.