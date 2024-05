El restaurante de First Dates ha vuelto ha abrir sus puertas una noche más. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las apuestas favoritas de muchos solteros. Un reto televisivo que no quiso perderse Gian Piero.

El participante de 41 años se presentó en el formato señalando ser «un ciudadano del mundo». Sabe lo que quiere y lo que no en su vida, por lo que ha acudido al programa con las ideas muy claras. «He tenido el privilegio de vivir en 8 países y como ideología solo existe la raza de la humanidad y un solo planeta, la madre Tierra», comentó en su presentación.

A nivel laboral, el soltero señaló que es especialista en medicina natural y da conferencias de agua de mar como terapia. «El agua de mar es excelente para fortalecer nuestro cuerpo», afirmó a las cámaras de Cuatro. Por otro lado, en cuanto al amor se refiere, el soltero explicó que ha tenido varias experiencias en el pasado. Pero, es ahora cuando sabe que quiere encontrar a alguien para el resto de su vida.

Su cita fue Lisa, una soltera de 45 años que había llegado a España, hace 3 años, desde Sudáfrica. «Quería cambiar mi vida cuando se acabó mi relación y por eso escribí un libro y estoy aquí», explicó la participante. Fue entonces cuando el equipo de Cuatro procedió a presentarles. Pero, la primera impresión no fue la deseada, al menos, por la soltera.

«A mí me gustan los chicos más fuertes», opinaba la mujer. Gian Piero, por su parte, quedó encantado con la procedencia de su cita. «Me encanta que Lisa sea de Sudáfrica», dijo él. Posteriormente, la pareja de solteros pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Gian Piero habla de sus siete zonas erógenas en First Dates

«¿Tú no comes carne?», preguntaba Lisa. «Normalmente no como. Y tampoco me importa que mi pareja coma, si no es continuo», le explicó el comensal. «Yo como carne casi todos los días», admitía ella. Pero, esa confesión no fue la que impactó al soltero, sino el saber la edad real de su cita. «Parece más mayor que yo, me suelen gustar chicas que aparentan menos edad», aseveraba descontento.

Luego, antes de concluir la velada, los participantes se animaron a hablar de temas más personales e íntimos. De esta manera, Gian Piero le confesó que tenía siete zonas erógenas y que una de ellas eran las orejas. «No me gusta que me toquen las orejas, no me gusta para nada, me da asco», comentó Lisa.

Un conjunto de aspectos y gustos que provocaron que en la decisión final de First Dates no hubieran sorpresas. Los participantes rechazaban mutuamente el querer volver a tener una nueva cita juntos. Un rotundo «no» por ambas partes con el que regresaron a casa, nuevamente, solteros.