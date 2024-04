Dicen que la primera impresión siempre es clave a la hora de conocer a una persona, algo que se ha reflejado en varias ocasiones en First Dates. El pasado lunes 8 de abril el popular restaurante del amor abrió sus puertas una vez más para recibir a sus nuevos solteros, un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Martí.

A sus 20 años, el soltero se presentó en el restaurante señalando ser «la sonrisa de Andorra». Una de sus mayores pasiones es la lucha libre, algo que llena sus días. «Yo lo comparo con el teatro, nosotros contamos una historia a través de darnos de ostias», comentó con humor. Por otro lado, en el ámbito sentimental, confesó que no había tenido demasiada suerte.

El joven busca a una mujer con personalidad y que sea activa. Fue entonces cuando conoció a Paula, la soltera que se convertiría en su cita. La catalana de 21 años se presentó en el show de citas a ciegas definiéndose como una persona «un poco loca». «Me va la marcha y me gusta hablar y hacer de todo», dijo en su presentación para el programa de Cuatro.

A pesar de su actual personalidad, la comensal explicó que en el pasado tuvo muchas inseguridades por su físico. «Me ha costado mucho quererme», expresaba. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar a los solteros, ambos tuvieron una primera impresión muy distinta. Mientras él dejaba claro que estaba encantado con su cita, ella no pudo evitar mostrar su descontento.

«No sé si me gusta. La gente en Andorra es un poco rara», señaló. De esta manera, Carlos Sobera acompañó a la pareja hasta la mesa para que se pudiesen conocer un poco mejor. Allí, el chico le contó que se había trasladado hasta Barcelona para estudiar la carrera de interpretación. Paula, por su parte, le explicó que estaba estudiando la carrera de traducción e interpretación y en sus tiempos libres era profesora de inglés.

Paula en First Dates: «Hoy viene duchado, pero este chico de normal tiene que oler peste…»

Pero, cuando el soltero le contó que le llamaban «la sonrisa de Andorra» por la lucha libre, ella no pudo quedar más espantada. «No es mi tipo», sentenciaba ella. La velada fue transcurriendo y los jóvenes se fueron percatando que lo de ellos no tenía ningún futuro como pareja sentimental, pues eran más las diferencias que las similitudes que tenían.

De hecho, no coincidieron ni en gustos musicales. «Yo no le hago feo a ningún género, pero soy más de rock», comentaba él. «El rock es de otra época, de los noventa. Hoy viene duchado, pero este chico de normal tiene que oler peste, si le gusta el rock…es de otro siglo», señaló ella.

Posteriormente, los comensales se trasladaron hasta el reservado para tener un poco más de privacidad. Pero, ni eso ayudó. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron muy claro. La soltera le hizo saber que no había posibilidad de tener una segunda cita como pareja. Pero, no le cerraba las puertas a una amistad.