Una soltera de ‘First Dates’, contundente con su cita: «Lo odio, no podría estar con él»

Carlos Sobera y su equipo regresaron una noche más al prime time de Cuatro de la mano del show de citas más popular de nuestro país, First Dates. El programa ha logrado, con el paso del tiempo, en convertirse en uno de los grandes esenciales de la cadena.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer Josie, una joven de 28 años que busca a un «buen tío». En el amor no lo ha tenido fácil y, después de vivir varias infidelidades, quiere encontrar a alguien que la valore de verdad. Fue entonces cuando la joven conoció a su cita, Darío, un jiennense con un gran sentido del humor.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates18O en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/0Jb94GTqTT — First Dates (@firstdates_tv) October 18, 2023

«El sexo es como el Paracetamol. Cada 8 horas está bien, tampoco hay que abusar», señaló el comensal. A priori, a la gaditana no le ha dado buena impresión Darío, una percepción que empeoró cuando le reveló un pequeño detalle. Ella, como propietaria de una perfumería, se ha quedado de piedra al saber que el soltero a penas usa perfume.

«Lo odio, no me gusta. No podría estar con alguien así», confesó tras de cámaras. Eso sí, un punto en común ha sido la pasión que ambos sienten por el fútbol, a pesar de ser por equipo rivales. «Cuando juega el Barça, me puedes hablar, pero voy a estar viendo al Barça. Y, si pierde, ni se te ocurra decirme nada», le dijo Darío con humor.

Una madridista alucina al ver el tatuaje de su cita: “Leo Messi con la Copa del Mundo” #FirstDates18Ohttps://t.co/FRo1CPw4jL — First Dates (@firstdates_tv) October 18, 2023

Josie, como buena madridista, ha explicado lo que le ha aportado el fútbol en su vida. «Hace 5 años que tengo depresión y el fútbol para mí ha sido diferente. Es más, el otro día lo estuve hablando con mi madre, lo único que me motiva es el fútbol», afirmó.

Al final, en la decisión final de First Dates, Darío fue claro. «A ver, fui un poco infiel porque soy un caramelito y las chicas hacen conmigo lo que quieren. Como soy un bohemio, pues se me acercan y me cuesta decir que no», admitió. A pesar de ello, Josie le ha dado una segunda oportunidad y ha aceptado volver a quedar. Él, por su parte, también ha dicho sí a un segundo encuentro.