Finaliza la semana en First Dates y en el restaurante del amor lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de Cuatro se ha convertido en uno de los medios predilectos para encontrar a tu media naranja. Por ello, no es de extrañar que parejas como Fernando y Merce hayan querido vivir la experiencia de primera mano.

El primero en llegar al local fue el gallego de 56 años, quien se presentó ante el equipo como una persona muy extrovertida, simpática y agradable. «Tengo un nivel cultural muy alto», dijo. En el ámbito amoroso no le ha ido muy bien. Lleva sin pareja tres años, por lo que acudió al programa de Cuatro a probar suerte. «Cuando era joven era más guapo», afirmó.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/xDXAIIT23y — First Dates (@firstdates_tv) March 7, 2024

Su cita fue Merce, una humorista gallega de 51 años. «Tengo mucho carácter, pero pongo el humor por bandera», comentó en su presentación. La primera impresión entre los solteros no fue tan mala, pues mostraron su agrado el uno con el otro. «Es una chica guapa con un cuerpo muy bonito y unas piernas muy bonitas», afirmaba el soltero.

Tras ello, pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y descubrir si tenían algún gusto en común o no. Fue entonces cuando la comensal le dejó claro que si quería ser su pareja tenía que gustarle el baile. «Si la persona que está a mi lado no baila, no podríamos estar juntos», aseveraba. «Yo desde la pandemia dejé de salir», le respondió él. Una información que no fue del agrado de la humorista.

«Le veo muy parado para como soy yo», comentó en uno de los totales del programa. La velada fue transcurriendo poco a poco, y Merce estuvo cada vez más segura de que no estaba frente al hombre de su vida. «Nunca me hubiera fijado en él. No me llama la atención», señaló. Pero, no fue la única. Fernando también comenzó a darse cuenta que no tendría ningún futuro con su acompañante. «Lo que menos me gusta es que no ha venido buscando el amor», sentenciaba él.

Merce en First Dates: «Cierto, ya de entrada no me confortó lo que vi»

Posteriormente, en el reservado, Merce hizo uso de sus dotes interpretativas. Un momento donde los solteros disfrutaron de un rato muy agradable y donde las risas no faltaron, pero que no les impediría dar su valoración en la decisión final de First Dates.

«No me hizo ese cosquilleo, ese deseo de querer saber más de él», comenzó explicando la mujer. Fernando, al respecto, fue directo. «No tendría una segunda cita con Merce porque creo que no está buscando el amor ahora mismo. Hoy no vino con ganas de buscar el amor», señaló él. «Cierto, ya de entrada no me confortó lo que vi», le respondió ella.

Un intercambio de palabras donde ya comenzaba a palparse la tensión entre ambos. «Tú de entrada tienes que decir que buscas un chico con otro aspecto, más escultural, más de gimnasio o con ojos azules», le dijo el soltero visiblemente enfadado. «Si me dejaras hablar también te lo podía decir, pero no tuvimos la oportunidad de tener un diálogo en el que no nos pisáramos», sentenció Merce.