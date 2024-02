«El sexo enferma»: un soltero de ‘First Dates’ deja sin palabras a su cita al acudir al programa con una Biblia

Tras años en la parrilla televisiva los espectadores de First Dates podrían pensar que ya lo han visto todo en el formato, pero nada más lejos de la realidad. El popular show de citas de Cuatro presentó, recientemente, a Noralba, una mujer de 58 años que confesó ser muy religiosa.

Con muchas ganas de volver a probar suerte en el amor, la comensal acudió al restaurante más popular de la televisión para ver si encontraba a su hombre ideal. De esta manera, y tras una serie de especificaciones previas, la soltera tuvo la oportunidad de conocer a su cita.

💘 ‘First Dates’ (8,9% y 1.235.000) continúa como LO MÁS VISTO DE @cuatro 💘 Segunda opción en su franja 💘 VUELVE a SUPERAR a su competidor 💘 Crece al10,8% en Target Comercial pic.twitter.com/LrFBtUs79G — Mediaset España (@mediasetcom) February 9, 2024

Heriberto es un hombre de 67 años que también se definió como un gran seguidor de la religión. De hecho, no dudó en llevarse a la cita su Biblia personal. El primer encuentro entre ambos no fue el más fructífero de todos, pero los solteros no dudaron en pasar a la mesa para conocerse mejor y descubrir qué aspectos tenían en común.

Por ello, y tras saber que su compañera de mesa también era creyente, el soltero sacó su Biblia para leerle un versículo. Un momento muy inesperado que, incluso para la soltera, fue demasiado. Por si fueran pocas las emociones, el comensal sacó a la palestra lo que pensaba del sexo. «Para mí el sexo es algo que… no debemos de tomarnos tanto… Porque eso también enferma, desgasta», le dijo.

Como era de esperarse, la incredulidad en la cara de Noralba fue evidente. Debido a ello, el comensal quiso aclarar su punto frente a las cámaras del formato. «El sexo es para procrear», explicó. Lejos de quedarse callada, la soltera le respondió. «Yo no lo veo así. No compartimos los pensamientos», dijo.

Heriberto viene a #FirstDates8F con la Biblia en la mano: “No hay que practicarlo mucho porque el sexo enferma” https://t.co/JiF9bLF1em — First Dates (@firstdates_tv) February 8, 2024

Noralba en First Dates: «Es como cuando nos decían que si uno se tocaba sus partes se iba a quedar ciego»

El tema del sexo fue un claro detonante para la soltera, pues no estaba nada de acuerdo con los pensamientos de su cita. «Los cristianos también podemos disfrutar del sexo, no solamente para la procreación», explicó molesta. «¡Que se acabe esto ya!», exclamó.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, la tensión en la pareja era evidente. Aún así, el equipo del programa continuó su procedimiento y les preguntó si les gustaría seguir conociéndose fuera de cámaras. Una cuestión que Heriberto iba a responder afirmativamente, pero la soltera le paró los pies.

«No hay esa empatía, conexión…», comenzó explicando ella. Él, por su parte, respondió que «me lo esperaba». «Es por el sexo», dijo mirándola a los ojos. «No, no, no. Es un conjunto de…todo», sentenció la soltera. Unas palabras con las que pusieron punto final a su encuentro.