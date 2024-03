Selena Gomez se hace viral: estas son las imágenes que ha publicado y eliminado a los pocos segundos

Hace unos días, Selena Gomez volvió a hacerse viral. Y es que ya sabemos que la cantante no es mejor amiga de las redes sociales, ya que en varias ocasiones ha expresado su desprecio hacia ellas. Ahora, se están difundiendo por redes sociales unas fotografías que la cantante publicó por error en sus historias de Instagram.

La actriz publicó unas fotografías con un amplio escote en forma de corazón, con muy poco maquillaje y con el pelo suelto a sus historias de Instagram. Sin embargo, solo estuvieron publicadas durante pocos minutos, ya que no tardó en borrarlas. Pero sus fans son más rápidos, ya que, a pesar de solo haber estado publicadas durante unos minutos fue el tiempo suficiente para que sus seguidores les hiciera captura de pantalla y las difundieran por todas las redes sociales.

Selena Gomez postou essas duas fotos e apagou em um minuto! 🤡 pic.twitter.com/p7QZessV0e — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) March 23, 2024

Además, a raíz de estas fotografías, los fans comenzaron a especular acerca de que la artista se hubiera sometido a una operación de aumento de pecho. Sin embargo, muchos seguidores contaron que se podía deber a otro de los efectos secundarios de su tratamiento de la enfermedad autoinmune que padece la artista, lupus. Hace varios meses la cantante contó que su tratamiento provocaba que se hinchara con frecuencia.

El futuro de Selena Gomez en la música

Hace unos meses, la artista dejó caer en una entrevista que se alejará de la música para centrarse en su carrera como actriz que comenzó con su papel protagonista en la serie de Disney Channel, Los Magos de Waverly Place: «Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Simplemente siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese espacio. No es que sea un ‘ya nunca más’ (sobre dejar de hacer música), es más bien que me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para hacerlo realmente», dijo en una entrevista para Rolling Stones.

Además quiere dividir su carrera profesional entre la actuación y su empresa de cosmética Rare Beauty, una de las marcas más virales de las redes sociales y de más éxito en las tiendas de cosmética.

“Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Simplemente siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese espacio. No es que sea un ‘ya nunca más’ (sobre parar de hacer música), es más bien que me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para… pic.twitter.com/yJ0GzJqNMz — Selena Gomez Spain (@SelGomez_es) March 4, 2024

Además, ya se ha confirmado el reboot de la serie que marcó la adolescencia de Selena Gomez.