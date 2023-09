Daniel Sancho, hace casi dos meses, fue detenido por las autoridades tailandesas. Y todo por haber supuestamente matado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. Desde entonces, y hasta la llegada del juicio, el chef permanece encerrado en la cárcel de Koh Samui. En las últimas semanas, han salido a la luz diversos nombres que tienen vinculación con el caso. Un claro ejemplo lo encontramos en Alba Diéguez.

Pero también se dieron a conocer muchos más detalles de Laura, hija y nieta de un reconocido empresario del motor que estaba saliendo con Daniel Sancho. Es más, Beatriz Cortázar aseguró que, incluso, tenían planes de pasar por el altar. A pesar de todo, había (y sigue habiendo) muchas piezas que no terminan de encajar.

La Morfopsicóloga Paula Ramón analiza los gestos de Daniel Sancho durante los videos de la reconstrucción del asesinato a Edwin Arrieta: «Sancho ve como un triunfo que le quiten las esposas y muestra una sonrisa sádica». «Es probable que no haya contado todo tal y como sucedió». pic.twitter.com/UJNGKIgnxW — Oh! Periodista! (@OhPeriodista) September 13, 2023

Varios medios se han puesto en contacto con fuentes cercanas a la familia del chef de 29 años, y aseguraban que Laura rompió la relación meses antes del viaje del joven a Tailandia. El acusado, por su parte, llegó a reconocer a la policía Tailandesa lo siguiente: «Edwin me había hecho romper con mi novia».

Pero, a una reportera, Daniel Sancho hizo esta confesión: «Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la Galia. Llevábamos cinco años juntos». Según las autoridades, el detenido les aseguró que tenía previsto reunirse con una novia en Koh Phanghan. Pero, ¿el hijo de Rodolfo Sancho se refería a Laura o a otra chica?

Quién es Alba Diéguez, la joven que podría ser clave en el caso de Daniel Sancho

Saúl Ortiz, periodista de 20Minutos, ha asegurado que el chef de 29 años y Laura terminaron su relación sentimental antes de que éste viajase a Tailandia. Poco después, el joven habría dado el paso de comenzar un nuevo noviazgo, en este caso con Alba Díeguez. El periodista ha confirmado que tanto Laura como Alba coincidieron el pasado viernes en El Jardín de las Delicias, en Madrid: «La relación entre ellas podría considerarse de tensa cordialidad», asegura.

Esta información coincide con la que, a mediados de agosto, dio el programa Fiesta de Telecinco. Fueron ellos los que aseguraron que Daniel Sancho tenía una relación sentimental con otra mujer que no era Laura. Sea como sea, y al ser consciente de que su nombre está empezando a darse a conocer, Alba Diéguez ha tomado una drástica decisión.

¿En qué consiste? En poner privada su cuenta de Instagram. Hasta hace tan solo unas cuantas horas, mostraba distintas instantáneas y vídeos de su espectacular día a día. Ahora que ha salido a la luz el presunto idilio con Daniel Sancho, ha querido que su perfil de esta red social no sea accesible.

El testimonio de Alba Diéguez, ¿clave para esclarecer el asesinato de Edwin Arrieta?

Dadas las circunstancias, la joven ha preferido, tal y como ocurrió con Laura, mantenerse al margen de lo sucedido. Es más, no ha hecho ni pretende hacer ningún tipo de declaración pública. Es más, tal y como ha asegurado 20Minutos y gracias a sus redes sociales, se puede saber que también conocía a Edwin Arrieta.

Por lo tanto, como asegura el citado medio, el testimonio de Alba Diéguez podría ser clave a la hora de esclarecer los hechos. Ella estaría más que dispuesta a colaborar con las autoridades en lo que fuese necesario. Con estas declaraciones, se podría saber si Daniel Sancho estaba siendo presuntamente acosado por Edwin Arrieta y si éste habría amenazado al chef con destrozar la reputación de la familia al negarse a tener relaciones sexuales con él, como reveló Big Joke en una reciente entrevista.