‘Pesadilla en el paraíso’: estos son los nominados de la semana

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Una noche en la que los concursantes la segunda edición se mostraron visiblemente nerviosos, al enfrentarse a las nominaciones, tras la expulsión de Begoña y la salvación de Kiko Jiménez.

Justo después de la expulsión de la concursante, comenzaban las nominaciones. Los concursantes tenían que escribir en sus pizarras el nombre del compañero que querían que se pusiera en manos de la audiencia. No obstante, no podían nominar ni a Tania Deniz, capataz, ni José Antonio Avilés, inmune.

Tania, capataz de la semana, nominó a Maite Galdeano. “A Maite. Es con la que más he discutido. Ella dice que es una compañera ejemplar, se quejaba de nuestro robo y ha hecho exactamente lo mismo. No puedes dar lecciones si no te las aplicas”.

Así quedan las nominaciones de esta noche: ➡ Maite y Kiko nominan a Borja Estrada ➡ Pablo nomina a Silvina ➡ El resto de la casa nomina a Maite ¿Estáis de acuerdo con las nominaciones y los argumentos? 🍯 🌾 #PesadillaParaíso2

Por su parte, Avilés, inmune también nominó a Maite: «Porque no quiero nominar a Kiko, no quiero victimizarlo, que es lo que él pretende. Creo que a pesar de que mucha gente del equipo piensa que Maite es la que provoca, sin Kiko, Maite no es nadie. Creo que deberían de separarse para que Maite pudiese concursar tranquilamente”.

Finalmente, Maite se convertía así en la nominada del grupo, un hecho que sorprendió a la concursante: “No me lo esperaba para nada. Creía que me llevaba bien con todo el mundo. No he tenido nada con ellos como para que me nominen”.

Tras la nominación de grupo, le llegó el turno a Begoña, quien tuvo el poder de nominar de manera directa: “Me llena de orgullo y satisfacción nominar a Kiko. Va por ti, cariño”. Tras esto, Kiko se unía a su suegra: “No me lo esperaba, ha sido una cosa tan inesperada…», decía con ironía.