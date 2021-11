La responsabilidad de ponerse al frente de un programa como ‘El hormiguero’ es algo con lo que Pablo Motos debe de lidiar desde hace más de una década. Parte del secreto de su éxito se debe a que mantiene una tradición desde hace años como un ritual antes de salir al plató.

En muchas entrevistas ha dejado claro que le gusta poner orden en su vida para tener la tranquilidad necesario. Es el caso del yoga y el deporte en general, que le sirve para mantenerse en forma y sentirse tranquilo en la presión del directo.

Con muchos invitados a dejado ver que tiene unos gustos y manías muy particulares, especialmente a la hora de comer. Pocos platos son los que el valenciano come debido a sus particulares gustos. A eso hay que sumarle su gran afición por la vida sana.

Para Pablo Motos es muy importante el poder cenar algo ligero antes de enfrentarse a la aventura del directo. Su secreto es comer un enorme plato de pollo a la plancha. Su único acompañamiento es una cerveza fría que toma minutos antes del programa.

En su nueva faceta como influencer en Instagram, el valenciano suele mostrar los secretos de ‘El hormiguero’ que no se ven ante las cámaras. Uno de ellos fue lo que ocurre minutos antes de comenzar, por lo que quiso mostrar en un vídeo su cena: «Hola, estoy cenando el pollo».

Aunque pueda parecer sorprendente, el presentador quiso explicar ante sus seguidores el que se beba una cerveza antes de trabajar: «Esto es sano, me da energía y la cerveza me da un toque de como si no estuviera trabajando», explicaba antes de degustar su «merienda-cena».

Aunque siempre es muy esquivo de la prensa rosa y cuesta mucho conocer detalles de su vida privada, sí que los espectadores de Antena 3 pueden conocer a fondo su vida. Es muy habitual que cuente detalles sobre su vida íntima en las tertulias, especialmente con Nuria Roca y Juan del Val, con los que mantiene una amistad desde hace años.