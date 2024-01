«¡No me lo puedo creer!»: Moisés, protagonista de un fallo garrafal en ‘Pasapalabra’

Los protagonistas del primer Rosco de Pasapalabra este año 2024 fueron Moisés y Óscar, quienes tuvieron una noche repleta de emociones. Y es que el bote del programa ascendió a 1.288.000 euros el pasado martes. Una cifra que hizo que los jugadores se jugaran todo en el Rosco del concurso. El primero en empezar la batalla fue el madrileño.

El jugador acumulaba 145 segundos que habían conseguido él junto a sus compañeros, Elsa Anka y Nacho Guerreros. Tras responder 5 preguntas de Roberto Leal, decidió decir «pasapalabra» y pasarle el turno a su contrincante, Moisés, que jugaba con 127 segundos conseguidos junto a Michelle Calvó y José Miguel Antúnez.

¡@oldgarcia y @LaGuardiaMoises se enfrentan al primer rosco del año! ¿Se cumplirá el deseo de Año Nuevo de alguno de los dos de conseguir ese millonario bote? 🎉 #Pasapalabra926

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/Fwe1Yy4CrE — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 2, 2024

Con 6 preguntas acertadas, el concursante riojano dudó con la letra G, así que le pasó el turno a Óscar. Los concursantes continuaron con la ronda del Rosco y Moisés fue el primero en terminarlo con 19 aciertos y 16 segundos restantes en el marcador. En cambio, su contrincante lo terminó con 18 aciertos y 31 segundos para poder completar la segunda ronda.

Cuando tocaba averiguar la letra N, el riojano dijo que se arriesgaría con las restantes por la falta de tiempo: «Voy a tirarme a la piscina con varias a ver si no me abro la cabeza… Es que apenas me da tiempo a escucharlas y tengo una opción para cada una». Y es que solo tenía 13 segundos para poder responderlas todas y acertarlas para poder llevarse el bote.

Tras haber acertado tres letras consecutivas, el riojano falló con la letra G y exclamó: «Me he liado, ¡no me lo puedo creer!». Este error le impidió la posibilidad de llevarse el bote, por lo que se plantó con 23 aciertos y un fallo en el primer Rosco de Pasapalabra de 2024.