Nano Jr descubre una desagradable sorpresa con el coche que le regalaron: «Está para gripar»

La vida de Nano Jr, el joven que se hizo viral en las redes sociales por tener dos trabajos con solo 22 años, ha cambiado mucho en solo unas semanas. Tras explicar que su coche estaba averiado un empresario decidió regalarle uno para poder desplazarse de uno a otro, pero aquel regalo ha resultado estar envenenado y tiene una importante avería.

Mientras sigue encaminando su vida y todo lo que tiene que ver con su trabajo, tal y como ya explicó a sus seguidores. Todo parecen buenas noticias desde hace días para este chico, que ya tenía este nuevo coche en su poder y todos esperaban que le sirviera para tener una vida más cómoda, pero hasta ahora no lo había utilizado.

Tras aparecer en televisión recibiendo este espectacular regalo recibió la oferta de un influencer del mundo del motor para hacerle una revisión a fondo y evitar posibles problemas. Por suerte el joven aceptó la oferta y ha podido descubrir que el coche tiene un gran problema que le hará pasar por el taller si no quiere tener problemas graves en el futuro.

Nano Jr ha pasado por el taller de Ángel Gaitán, un conocido tiktoker que habla sin pelos en la lengua de los problemas que tienen algunos de sus clientes con sus vehículos. Tal y como le ha explicado, su nuevo y flamante coche tiene solo 10.000 kilómetros, una cantidad muy pequeña y que hace pensar que no tendría ningún problema importante por el momento.

Pero nada más lejos de la realidad, el mecánico ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que explicar que este regalo está envenenado. «Has hecho bien en no utilizarlo», le ha avisado ante la mirada de sorpresa del joven, que no esperaba este problema.

El pronóstico no era nada bueno después de pasar por el taller: «Está para gripar el motor. Te estás quedando sin aceite, lo está tirando a chorro, literalmente». De no tomar medidas pronto, los problemas de Nano con el coche se podrían empezar a multiplicar y volver a quedarse sin coche, como ya le pasó con el que tenía antes.

Gaitán le ha dejado claro qué tiene que hacer para solucionarlo: «Este señor que te lo ha regalado tiene que poner inmediatamente una denuncia a quién lo ha revisado. Porque esto lleva ahí mucho tiempo». Es por eso que el empresario que le hizo este regalo tendrá que explicar de dónde salió ese coche y por qué puede tener ese problema.

Tras darle las malas noticias, el mecánico de Tik Tok ha querido animarle: «No te me vengas abajo; es un regalo, y como se dice, a caballo regalado no le mires el diente. Lo hemos pillado a tiempo». Tal y como ha prometido a todos sus seguidores, si la garantía del coche no se hace cargo de este arreglo, será el propio taller de Ángel Gaitán el que arregle este problema para que el joven pueda disfrutar de su nuevo coche sin peligro de avería.