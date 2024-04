Nagore Robles confirma si sustituye a Carmen Borrego como concursante de ‘Supervivientes 2024’

Los últimos días en Supervivientes han sido una auténtica montaña rusa, de eso no cabe duda. Tal y como se pudo ver en la gala del pasado domingo 31 de marzo, Nagore Robles fue postulada como posible candidata a reemplazar a Carmen Borrego en la edición.

Recordemos que la hermana de Terelu Campos se vio obligada a abandonar el concurso por recomendación del equipo médico. Debido a ello, el reality cuenta con una nueva vacante, la cual tiene que ser ocupada. Por ello, en la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras el nombre de Nagore sonó como el de una de las posibles sustitutas.

Exclusiva | Nagore, ante su gran decisión en #Supervivientes: «Hacía mucho tiempo que no pasaba tan malos días» #TierraDeNadie4 https://t.co/ce3Z4Hpvme — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2024

Tal y como se pudo ver en el programa, la colaboradora aceptó ir a Honduras siempre y cuando el equipo directivo del reality le pusiera sobre la mesa un contrato que estipulara que cobraría el mismo caché que Carmen Borrero. Pues, para nadie es un secreto que la hija de María Teresa Campos es la que mayor salario cobra a la semana.

A pesar de su condición, los altos cargos le hicieron saber a la tertuliana de Mediaset España que aceptaban su propuesta. Fue entonces cuando ella se echó para atrás al ver la seriedad de la situación. Nagore Robles explicó que tenía que pensarlo bien porque tenía contratos con marcas que ya habían sido formados, por lo que no podía obviar esto. Por ello, afirmó que daría la respuesta en la emisión del martes con Supervivientes: Tierra de nadie.

La noche del pasado martes 2 de abril, el programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera contó con Nagore Robles en su plató. Una aparición muy esperada que tuvo a todos con las emociones a flor de piel. «Lo he pasado muy mal y no he dormido», confesó la colaboradora. «Estoy muy agradecida y también al público, sé que tengo mucho apoyo», afirmó.

¿Participa Nagore Robles en Supervivientes 2024?

Consiente de que todas las miradas estaban puestas en ella, fue directa. «Yo no abandono, no desisto, no me bajo de la rueda y voy al 200%», dejó claro. «Iré a por todas», afirmó. Unas palabras con las que emocionó a todos al dejar caer que había aceptado la oferta de sustituir a Carmen Borrego en el concurso, pero nada más lejos de la realidad.

«Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y buena concursante como para empezar desde el día uno», señaló. Unas declaraciones con las que daba un giro de 180 grados a lo pensado y dejaba claro que no iría este año. «Quiero hacer el concurso entero, pero en la siguiente edición», señalaba.

Nagore Robles explicaba que se valoraba mucho como para sustituir a nadie en un concurso. Por ello, y aunque en muchas ediciones rechazó participar en el reality, ha afirmado que la próxima vez que la llamen dirá que sí. Por lo tanto, Carlos Sobera hizo el anuncio no oficial que todo el mundo estaba esperando. «¡En la próxima edición de Supervivientes 2025, se encontrará Nagore Robles!», exclamó.