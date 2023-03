Myke Towers lanza ‘La vida es una’, su cuarto álbum de estudio

Myke Towers lo ha vuelto a hacer. El artista puertorriqueño presentó el pasado viernes 24 de marzo La vida es una, su esperado nuevo álbum de estudio. Un lanzamiento que llegó tan solo un mes después del lanzamiento de Icy Hot, el EP que lanzó con motivo del Día de San Valentín.

Unos días antes del lanzamiento de su nuevo disco, Myke Towers lanzó Aguardiente, como adelanto de su nuevo disco. Una canción que tuvo una gran acogida en todas las plataformas digitales y que no tardó en convertirse en un éxito a nivel internacional.

“Aguardiente es uno de los primeros temas que se incluyeron en el álbum. Sky siempre viene con los ritmos ricos y no hay manera de dejarlos pasar. Este reggaetón definitivamente tiene esa esencia que hay en la música que hacen mis hermanos en Colombia”, explicó sobre su single.

.@MYKETOWERS is living it up on his latest album LA VIDA ES UNA ✨ https://t.co/oLFeaFGM84 pic.twitter.com/wo63R2Aj5F

— Spotify (@Spotify) March 24, 2023