La escritora ucraniana Victoria Amelina ha muerto a los 37 años de edad tras ser víctima del bombardeo ruso de Kramatorsk, el cual tuvo lugar el pasado 27 de junio. Cabe señalar que este ataque ruso se ha catalogado como uno de los más mortíferos de las últimas semanas.

Al parecer, la mujer se encontraba en una pizzería, en el momento del ataque, junto al escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Colombia, Sergio Jaramillo. Tal y como se ha comunicado, Jaramillo y Abad sobrevivieron al ataque con heridas leves.

It’s me in this picture.

I’m a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia’s war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ

