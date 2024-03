Los Mozos de Arousa celebran su programa 200 en ‘Reacción en cadena’ sumando este dineral al bote

El pasado martes 12 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Reacción en cadena presentado por Ion Aramendi. En esta entrega, pudimos conocer a Chat Getafé, el grupo que llegaba con ganas de desbancar a los Mozos de Arousa. Borjamina, Bruno y Raúl, por su parte, sorprendieron a la audiencia vestidos con un traje regional gallego para celebrar los 200 programas.

Las primeras pruebas estuvieron bastante igualadas, pero los Mozos de Arousa consiguieron acumular más dinero que sus contrincantes. Por lo tanto, fueron los miembros de Chat Getafé los que se enfrentaron, en primer lugar, a una de las pruebas favoritas de la audiencia. Estamos hablando, cómo no, de Complicidad ganadora.

Fue entonces cuando sorprendieron a todos al hacer una prueba verdaderamente sorprendente. Hasta tal punto que llegaron a cosechar nada más y nada menos que 9 aciertos. Por lo tanto, es más que evidente que habían logrado poner contra las cuerdas a los Mozos de Arousa. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

Bruno, Borjamina y Raúl se prepararon para realizar su prueba de Complicidad ganadora. Poco a poco, y con paso firme, fueron acertando palabras, pero también hubo algún que otro error. Hasta tal punto que, prácticamente hasta el último segundo, no se supo si Chat Getafé había conseguido eliminar a los concursantes gallegos.

Pero, como siempre, los Mozos de Arousa siempre logran superarse, y más si las circunstancias son críticas. Por lo tanto, cosecharon nada más y nada menos que 10 aciertos, ganando por la mínima a sus contrincantes. Éstos no solamente disfrutaron de la experiencia, sino que además pusieron contra las cuerdas al equipo gallego.

El dineral que los Mozos de Arousa acumularon en el programa 200 de Reacción en cadena

Para comenzar, debemos tener en cuenta que Raúl, Borjamina y Bruno llegaron a la Última cadena con nada más y nada menos que 119.000 euros. Una cifra verdaderamente espectacular. Tras una serie de aciertos y errores, los Mozos de Arousa llegaron a la última palabra, que era «MAL», con 29.750 euros.

Ion Aramendi no tardó en hacerles saber que la palabra que tenían que acertar empezaba por «PE» y terminaba en «R». Como no podía ser de otra manera, los tres integrantes de los Mozos de Arousa empezaron a plantearse varias opciones. Fue entonces cuando Bruno decidió hablar: «Perder cuadra muy bien, ¿eh?».

Además, dio otras tantas opciones como era «PERDONAR» o «PECAR», pero estas no convencieron tanto a sus compañeros de equipo. Fue entonces cuando Raúl propuso algo a Bruno y Borjamina: «Yo por mí, me la jugaba. Es que me gusta la frase, ‘tener mal perder’». Borjamina estuvo de acuerdo con su hermano, pero quedaba que el concursante de Bailando con las estrellas también aceptara. Tras meditarlo por unos segundos, respondió: «Venga, jugamos».

«Lo primero que nos vino. Cuando alguien tiene ‘mal perder’, cuando no se toma bien la derrota», respondió el portavoz de los Mozos de Arousa. Ion Aramendi no tardó en acercarse a ellos para hacerse con el sobre que tenía la respuesta correcta, mientras le daba otras opciones que podrían encajar, como es el caso de «PEOR», que cuadraba con «ir de mal en peor».

Tras unos segundos que parecieron eternos, el presentador les hizo saber que habían acertado. Efectivamente, la palabra que buscaban era «PERDER» y el eslabón misterioso que no quisieron comprar era «MIEDO», refiriéndose a «miedo a perder, o perder el miedo», como desveló Ion Aramendi. Por tanto, los Mozos de Arousa consiguieron sumar 29.750 euros a su bote en Reacción en cadena, que asciende a 1.371.171 euros. ¡Espectacular!