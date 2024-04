Miri toma una decisión respecto a Ángel Cristo Jr y es acusada de estratega en ‘Supervivientes 2024’

Ángel Cristo Jr, inevitablemente, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024. Y siendo honestos, no es para menos. Tanto es así que, tras varias semanas de concurso, se ha ganado a pulso el título de villano de la edición. Cada vez son más las discusiones entre sus compañeros y cada vez menos los apoyos durante el concurso.

Una de las personas con las que más enfrentamientos ha tenido a lo largo de Supervivientes 2024 ha sido, indudablemente, Miri Pérez Cabrero. Lo que nadie era capaz de imaginar es que la ex participante de MasterChef fuera a dar el paso de hacer las paces con el hijo de Bárbara Rey.

Todo comenzó cuando ambos concursantes de Supervivientes 2024 mantuvieron una nueva y fortísima discusión. Poco después, Miri se acercó a él para pedirle disculpas: «Lo siento por mi parte si en algún momento te he hecho daño». El hijo de Bárbara Rey agradeció el gesto de su compañera: «Yo también siento mucho si te he hecho daño. No llores». Acto seguido, se dieron un fuerte abrazo.

En plena conversación, Ángel Cristo Jr aprovechó para dar un importante consejo a Miri: «Esto es muy duro. Tienes que creer en ti y no centrarte tanto en lo que te crea inseguridad. Céntrate en lo bueno y olvídate en lo que te has equivocado». La chef no tardó en hablar: «Sé que me tienes cariño, y yo a ti también».

Tras ese comentario, el hijo de Bárbara Rey quiso destacar las cosas buenas de su compañera: «Yo también he dicho cosas que no me gusta haber dicho, que no te mereces porque eres pura de corazón y alma, y eso siempre lo he dicho». Y añadió: «Sé que eres sincera y pura, que jamás has hecho un teatro, por dentro eres inocente como una niña».

Lejos de que todo quede ahí, Ángel Cristo Jr quiso calmar a Miri: «De verdad, tranquila. Yo me he equivocado también porque lo que hice fue cerrarme y defenderme de mala manera». Fue entonces cuando los dos tomaron la firme decisión de hacer las paces y, por ende, enterrar el hacha de guerra para poder empezar de cero.

La reacción de Miri con Ángel Cristo Jr deja a todos en shock

Como no podía ser de otra manera, la gran mayoría de concursantes de Supervivientes 2024 se quedaron completamente sin palabras al ver el gesto de Miri. A pesar de las fuertes discusiones que ha tenido con Ángel a lo largo del concurso, jamás había dado el paso de pedir disculpas ni de hacer efectivo un acercamiento.

Por lo tanto, no pueden creer que haya cambiado de opinión tan drásticamente. Aunque, eso sí, parecen haber encontrado una posible explicación: esta semana está nominada. Así pues, no tardaron en tacharla de estratega. El pasado domingo, en el debate de Supervivientes 2024, Miri pudo escuchar lo que sus compañeros pensaban de su decisión de hacer las paces con Ángel Cristo Jr.

Ella no tardó en defender públicamente su postura: «Parece que cambiar de opinión está penalizado. Voy a cambiar de opinión cuando me salga del coñ*», expresó. Y añadió: «No sigo ninguna estrategia, pedí perdón. He visto cosas de Ángel buenas y hacer las paces parece que sea algo malo. No sé por qué se me penaliza cuando estoy siguiendo a mi corazón».