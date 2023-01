Marta Riesco pide perdón a Olga Moreno por la exposición de su hija en redes sociales

Los enfrentamientos entre Marta Riesco, actual pareja de Antonio David Flores, y Olga Moreno, ex pareja de este con la que comparte una hija, vuelven a estar en el punto de mira. Hace unas semanas, Olga Moreno estallaba contra la familia de Antonio David Flores tras ver la exposición que habían hecho de su hija en las redes sociales, durante la celebración del décimo cumpleaños de esta.

Diversas personas de la familia publicaron numerosos videos donde aparecía la hija, sin ningún tipo de censura. Marta Riesco había permanecido en silencio hasta este pasado domingo, donde entraba en directo en el programa Fiesta para pedirle perdón públicamente: “No hablo porque creo que perjudico a la familia que tengo ahora, la familia de mi pareja”, comenzaba diciendo, refiriéndose a la familia de Antonio David Flores.

Marta Riesco entró en directo en FIESTA y pidió disculpas a Olga Moreno.

Parece que ha reflexionado y ha entendido que las disputas no benefician a nadie, solo al enemigo.

Volvió a explicar lo de «con el suelo de reportera no me da para tanto»

“En ningún caso mi intención fue hacer daño a alguien en Instagram, no hubo ningún tipo de retribución económica. Quería hacer el mejor cumpleaños del mundo para Lola. Cuando vi que había causado un daño a su madre automáticamente eliminé esa publicación”, expresaba la periodista muy arrepentida: “Olga Moreno, siento muchísimo el daño que te pude hacer mostrando esos vídeos, pero mi única intención era que la niña disfrutara. No quiero hacer daño a nadie, solo quiero que seamos felices”, comentaba muy emocionada, pues dejaba ver lo mal que se estaba sintiendo y lo mucho que ella quería a Lola.

Aunque Marta Riesco también aprovechaba para mandarle unas palabras a la ex de su actual pareja: “Lo que pasó fue que no pensé que iba a suponer ningún problema. Si en algún momento hago algo mal, me gustaría que lo comunicaras primero conmigo de forma privada, al igual que yo te estoy pidiendo disculpas”, terminaba diciendo. Actualmente ella ha tomado la decisión de abandonar temporalmente las redes sociales, ante los muchos mensajes de odio que está recibiendo y que le están haciendo mucho daño.