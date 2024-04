Marieta y Ana, novia de Ángel Cristo Jr, tienen un tenso enfrentamiento: «¿De verdad piensas que me gusta?»

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Ángel Cristo Jr era salvado por la audiencia pero, además, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Ana, a quien considera como el amor de su vida. Pero antes de poder vivir este emotivo reencuentro, la recién llegada a Honduras vio las caras con tres supervivientes que ella misma escogió: Marieta, Miri y Gorka.

Por lo tanto, la novia de Ángel Cristo Jr tuvo una grandísima oportunidad para, de forma directa, poder aclarar muchísimas cuestiones con ellos. Y hacerlo en directo. Al fin y al cabo, los tres han sido los que más discusiones han tenido con el hijo de Bárbara Rey a lo largo del concurso..

Uno de los enfrentamientos más tensos fue el que Ana tuvo con Marieta. La ex participante de La isla de las tentaciones 7 llegó hasta la playa en la que se encontraba la novia de Ángel Cristo Jr, que estaba esperándola en un escenario de lo más peculiar, que nos hacía recordar a un circo. ¡Tenía hasta un látigo en su mano!

«Te quería hacer unas preguntitas, Marieta», comenzó diciendo Ana nada más ver a la joven. Carlos Sobera intervino para emitir un vídeo en el que se podían ver algunas de las tantas discusiones entre los concursantes de Supervivientes 2024. Es por eso que Marieta aclarar cualquier tipo de duda que pudiese llegar a tener Ana.

La primera de ellas fue la siguiente: «¿Qué querías decir con lo de que no querías que le dejara y que se quedara sin boda?». La ex participante de La isla de las tentaciones 7 se mostró realmente contundente al respecto: «Lo pienso, porque Ángel solo habla de que su boda va a valer 40.000 euros. No tengo nada en tu contra, hablo de lo que Ángel dice».

Miri también se ha visto la cara con Ana para resolver sus cuentas pendientes 🔥 🏝️ #TierraDeNadie7

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/0vM1Lehimd — Supervivientes (@Supervivientes) April 24, 2024

Como no podía ser de otra manera, Ana no se ha quedado del todo satisfecha con la respuesta de la compañera de su novio en Supervivientes 2024: «¿Qué quieres decir con que es una fantasía dormir al lado de Ángel Cristo, que por supuesto que lo es?». De nuevo, la joven respondió: «Ángel está todo el día comentando el dinero y yo pienso que, si algún día lo dejáis, se quedará sin boda y es la pura verdad».

Lejos de que todo quede ahí, Marieta aprovechó para ir mucho más allá en este asunto: «¿De verdad piensas que me gusta Ángel? Creo que se entiende perfectamente que cuando le digo ‘¿te gusto?’ es porque está todo el día esperando a discutir conmigo, y lo han dicho mis compañeros».

Ángel Cristo Jr y Ana deciden casarse en Honduras

Los dos han protagonizado uno de los reencuentros más emotivos y románticos de la historia del reality de Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, y tras disfrutar de una cena de ensueño en los Cayos Cochinos, el hijo de Bárbara Rey sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio en directo: «Amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?».

Como no podía ser de otra manera, Ana respondió afirmativamente. Por lo tanto, el equipo de Supervivientes 2024 se ha puesto manos a la obra para preparar una boda de ensueño para la pareja. El enlace se celebrará el próximo domingo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras con Sandra Barneda.