Marc Florensa y Gema Aldón tienen un fuerte enfrentamiento en directo: «Agradecida tendrías que estar»

Marc Florensa y Gema Aldón han protagonizado un cara a cara muy intenso. La pasada noche del jueves 15 de febrero los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de GH DÚO 2. El popular reality se ha convertido en todo un acierto para la cadena, y las cifras de audiencia lo demuestran.

De esta manera, los espectadores fueron testigos de como las emociones dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y en el mismo plató están bastante calentitas. De hecho, el catalán y la hija de Ana María Aldón no dudaron en mostrar sus discrepancias.

Hace unos días Gema Aldón reveló en Así es la vida, programa de Telecinco, que Marc Florensa dejaría de ser su representante debido a la mala actitud que ha tenido con su madre. Por ello, Marta Flich no dudó en preguntarle por ello a la joven, que se encontraba sentada al lado del ex concursante de la edición.

«No vamos a volver a trabajar juntos», confirmaba Marc. Una actitud que molestó a Aldón, quien no dudó en mostrarse contundente con él. «Si tienes algún problema personal conmigo lo arreglamos fuera que hay mucho tiempo», le dijo. Unas palabras con las que dejó claro que los problemas se pondrían solucionar fuera de cámaras y en privado, no siempre en un programa de televisión.

«Yo doy la cara siempre, tenías que haber sido un buen representante cosa que no has sido», agregó. «Decido que deja de ser mi representante en el momento en el que entra en un plató de televisión y rompe toda ética moral de un representante. Segundo cuando se dedica a hacerle el concurso imposible a mi madre comiéndole la oreja a todo el mundo contra ella», aclara visiblemente molesta.

Gema, sobre Marc: «He decidido que dejará de ser mi representante porque está contando cosas que ha hecho con mi madre profesionales que, por contrato, no se pueden contar» #GHDúoGala6 pic.twitter.com/q8Lxr9hc8f — Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2024

«Y tercero cuando está contando cosas que ha hecho con mi madre profesionales que no se pueden contar por contrato. Yo con personas como tú no quiero nada», entonaba. Marc Florensa, lejos de quedarse callado, le ha respondido tajantemente. «Agradecida tendrías que estar», señaló.

Además, y para sorpresa de todos, Gema Aldón revelaba que él le dijo en una llamada telefónica que «le iba a dar caña» a su madre. «¡Eso es mentira!», exclamó Florensa. «Como no ha trabajado en su vida no sabe lo que es», le reprochó el ex concursante. Como era de esperar, las críticas y recriminaciones no tardaron en surgir, dando lugar a un fuerte enfrentamiento.

La situación iba aumentando de intensidad con cada palabra, por lo que Flich no dudó en tomar medidas. «¿Os podéis callar un momento? Que somos más gente aquí y hay más historias», les dejó claro antes de pasar a otro tema.