Lydia Lozano arremete contra Armando del Río tras la cancelación de ‘Mía es la venganza’

Hace ya más de un mes desde que Mediaset dejó de emitir Sálvame. Algunos de sus rostros más famosos ficharon por Netflix para hacer un nuevo formato que en parte sirviera como sucesor al magazine. El rodaje fue en Miami, pero ya ha llegado a su fin y los colaboradores han regresado a España. A su vuelta, Lydia Lozano se ha acordado de las duras críticas que hizo el actor Armando del Río a este formato.

En su regreso de Estados Unidos la periodista ha aprovechado para hacer algunas declaraciones a nuestros compañeros de Europa Press en pleno aeropuerto de Madrid. La colaboradora ha decidido lanzar un duro mensaje a Armando del Río, actor de Mía es la venganza, la serie que en un principio sustituía a Sálvame durante su versión Limón de 16:00 a 17:00 horas. El intérprete llegó a decir que les “tendrían que dar las gracias” por cubrirles.

Nuestros protagonistas le dicen “seen you soon” a España para comenzar el rodaje del nuevo docu reality en Miami y Ciudad de México y buscar un nuevo trabajo. ¿Tendrán suerte? #EstánDeViaje #HastaLuegoMariCarmen #NoDejesDeSoñar pic.twitter.com/OrPY1uITBJ — Netflix España (@NetflixES) July 20, 2023

“No sé, me da igual el actor, no sé quién es, ni le he visto en mi vida”, comentaba Lydia Lozano a las personas que la han interceptado al bajar del avión. El dicho popular menciona que el mejor desprecio es no hacer aprecio. Por este motivo, la madrileña no ha querido ni mencionar el nombre de Armando en sus palabras. “Decía que a nuestra hora había que leer y había que ir al cine”, ha añadido.

Mía es la venganza finalmente no consiguió cosechar buenas audiencias. Al ver estos datos Mediaset primero eliminaba la ficción de la parrilla de Telecinco y más tarde anunciaba por fin la cancelación definitiva de la serie. La colaboradora de Sálvame ha lanzado también un dardo envenenado al actor sobre este hecho.

“Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho, y ya está, no sé por qué hay que meterse con nosotros, pero así es la venganza”, mencionaba la periodista haciendo un juego de palabras. “¡Huy, la han quitado, lo siento muchísimo!”, zanjaba con ironía.

