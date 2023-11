El pasado martes 7 de noviembre, Juan José Ballesta se convirtió en protagonista de la actualidad. Y todo porque tuvo que acudir a declarar tras haber sido denunciado por una presunta agresión sexual. En todo momento se mostró tranquilo, tanto en el proceso como con la prensa que se encontraba a las puertas del juzgado de Parla.

Lejos de que todo quede ahí, en la mañana de este miércoles, Juan José Ballesta sorprendió al equipo de Vamos a ver. ¿El motivo? El actor no dudó un solo segundo en intervenir en el programa, en directo, a través de una llamada telefónica. «No la conozco de nada», comenzó diciendo «El Bola».

Joaquín Prat, presentador de Vamos a ver, quiso saber cómo estaba tras enfrentarse a este complicado momento. Fue entonces cuando Juan José Ballesta quiso mostrarse de lo más contundente: «Confío en la Justicia. Esto se me va de las manos, es de locos». Por si fuera poco, quiso sincerarse aún más, respecto a la denuncia interpuesta.

Los nervios de Juanjo Ballesta instantes previos a empezar el juicio: «Es un delito que estigmatiza mucho a la persona» https://t.co/CoMTAwE4Tm | #VamosAVer7N — Vamos a ver (@vamosavert5) November 7, 2023

«No sé si quiere hacerlo a nivel económico o mediático. Pero yo no la conozco, no conozco a esta mujer», espetó el actor. «No voy a cargar contra ella, solo quiero que todo se aclare y se solucione lo antes posible, que limpien mi nombre y mi honor. Es una cosa que lo estoy pasando mal», reconoció.

El presentador de Vamos a ver quiso insistir en si conocía o no a la mujer que ha interpuesto la denuncia. Fue entonces cuando Juan José Ballesta ha dado detalles del momento en que le llegó la citación: «Empecé a preguntar a conocidos y allegados, y no la conoce nadie. Es que no sé quién es esta mujer, Joaquín».

Por si fuera poco, el conductor del programa de Telecinco quiso saber si ha tenido que recordar en qué lugar se encontraba en el día y hora de los hechos denunciados. El actor volvió a ser muy claro: «Joaquín, es que no hay que recordar. A las 21:30 estoy en casa para darle la cena a mi hijo. Los que me conocéis, lo sabéis». Sin duda, a pesar de que se ha mostrado muy tranquilo, sí que quiere que todo se solucione cuanto antes para dejar atrás este complicado episodio de su vida.