Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a sincerar en ‘Sálvame’ sobre el complicado momento que está atravesando. El fallecimiento de Mila Ximénez fue uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida, y de esto habló este lunes con Cristina Soria, la coach de ‘Sálvame’.

El presentador catalán no ha superado aún la pérdida de su amiga. Una pérdida que tal y como le ha hecho ver la coach, tiene que “aceptar” y “aprender a vivir con ello”, dos cuestiones importantes para asumir el cambio que ha dado su vida.

“Realmente la marcha de Mila ha sido devastadora. Yo por primera vez me he sentido muy, muy solo. Ella cubría tanto en mi vida. Cuando estaba ella, jamás eché de menos a una pareja. Yo quería pasármelo bien, salir, disfrutar, compartir con ella que había conocido a uno y a otro. Tenía tantas cosas cubiertas con ella que todo lo demás no lo vivía como una carencia», explicó el presentador.

«Lo he pensado mucho. Mila era más que una amiga para mí. Me he dado cuenta de que era casi como mi pareja, solo nos faltaba el sexo», indicó el presentador, que a día de hoy sigue sin afrontar su pérdida.

«Lo vivía como una pareja. Con ella hacía absolutamente todo lo que se hace con una pareja, que es tener amistad, pasárselo bien, las discusiones de vez en cuando, disfrutar de la vida, de un concierto, de un teatro, de un almuerzo», añadió.

Jorge Javier Vázquez explicó que “desde que Mila se ha ido, me siento más solo que nunca. A los 51 años me he dado cuenta de lo que es el vacío porque lo que he tenido con ella no lo voy a tener en mi vida”, reconoció el presentador. “Se me han quitado las ganas de salir, de relacionarme… Tengo la sensación de que me he quedado sin mi pareja”. No obstante, el presentador ha señalado que le gustaría “tener a alguien con quien ilusionarme, comprometerme”.