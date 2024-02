Un invitado de ‘Pasapalabra’ hace una petición desesperada: «No recibo ninguna ayuda»

David Muro fue uno de los actores más conocidos de la televisión gracias a su papel de Roberto en la serie Escenas de matrimonio, tanto que llegó a presentar las Campanadas de Telecinco en su momento de mayor popularidad, pero eso se acabó. Hace unas semanas hizo un llamamiento desesperado para hacer pública su mala situación y ha reaparecido en televisión gracias a Pasapalabra, donde ha dado más detalles.

Hace solo unas semanas fue entrevistado en TardeAR, donde explicó que desde hace mucho tiempo no trabaja y eso le está provocando que sus ahorros se hayan acabado. En aquel momento reconocía que apenas tiene ahorros y tampoco pudo aprovechar su mejor momento: «No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre».

«Los pocos ahorrillos y las pocas cosas pues se me han ido o se me están yendo», reconocía al programa de Telecinco. En aquel momento denunció que, pese a ser muy conocido y haber tenido una gran época de trabajo, no ganó grandes cantidades de dinero, algo que ahora está notando.

Lo cierto es que su dedicación plena a cuidar de su madre, que sufre varias enfermedades, le hizo olvidarse de su profesión y caer en el olvido. Desde 2021 no aparece en ninguna serie, cuando finalizó Acacias 38.

David Muro y su petición de ayuda en Pasapalabra

Como es habitual, Roberto Leal se toma en cada programa unos minutos para hablar con los invitados famosos y que puedan promocionar sus proyectos. Mientras sus otros compañeros de mesa como Melody (que acaba de ser madre), Arantxa del Sol (confirmada como concursante de Supervivientes) y Albert Espinosa se han tomado su tiempo para anunciar sus trabajos, Muro no ha podido hacerlo.

Roberto lo suavizaba diciendo que se encontraba «en un momento de parón», pero él ha querido hablar claro a los espectadores. «Podría decir como dice mucha gente en mi profesión: ‘No, yo es que estoy evaluando proyectos y no me decido por ninguno’, pero no, ahora mismo estoy como el 85% de actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono», ha dicho sobre la falta de trabajo que sufren él y otros muchos actores españoles.

«Tengo una madre con Alzheimer, con cáncer y con un montón de enfermedades más por las que no recibo ninguna ayuda. ¡No recibo ninguna ayuda!», se ha quejado ante las cámaras de Antena 3. De esta forma espera que pueda aparecer un nuevo proyecto o que alguien se ofrezca a ayudarle.

David Muro confiesa su dura situación personal y profesional: “No recibo ninguna ayuda” El actor ha reconocido que está “como el 85%” de sus compañeros de profesión, esperando que suene el teléfono para ofrecerle un papel. @RobertoLealG pic.twitter.com/9KoDfrV7pg — TVMASPI (@sebas_maspons) February 15, 2024

Pese a que todo parece ser complicado, David Muro no pierde la esperanza de que pronto pueda cambiar su suerte: «Ahí estamos luchando, esperando, leyendo, estudiando, escribiendo, cocinando y sonriendo».

Roberto ha querido ayudar y lanzado un mensaje para que algún director o productor pueda recogerlo. «Uno de los grandes actores de este país está esperando esa llamada, que cuanto antes suene ese teléfono», una frase que el invitado ha aprovechado para bromear y quitarle hierro al asunto: «Y que luego me llamen».