Ibrahim Çelikkol (‘Tierra amarga’) colabora en el rescate de víctimas del terremoto de Turquía

El terremoto que hace una semana sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria ya se ha cobrado más de 30.000 víctimas. Todos los ciudadanos han unido sus fuerzas para colaborar en las organizaciones de rescate, entre ellos, rostros muy conocidos como Ibrahim Çelikkol.

Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air, fue uno de los primeros en involucrarse. Otros actores turcos como Hande Erçel, Merve Çagiranon, Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol también han prestado su ayuda. Este último, ha estado ayudando en las tareas de rescate en la provincia de Hatay.

Ibrahim Çelikkol es el actor que interpreta a Hakan Gümüşoğlu en Tierra Amarga. En la serie, se mete en el papel de un joven con mucho éxito en Turquía que llega a la serie tras la desaparición de Demir. El joven está dispuesto a vengar la muerte de su hermano Erkan, que fue atropellado por Ali Rahmet Fekeli accidentalmente.

A pesar de que Ibrahim Çelikkol no ha publicado nada en sus redes sociales, muchos de los vecinos que también se encontraban en los pueblos más afectados de la provincia de Hatay, han publicado imágenes en las que el actor aparece colaborando en las tareas de rescate entre los escombros.

Medios turcos afirman que Çelikkol fue víctima del terremoto ocurrido en 1999 en Izmit, su ciudad natal. «Perdí muchos amigos y amigas. Vivimos en una tienda de campaña durante un año. Luego llegamos a Estambul, porque perdimos a mi padre después del terremoto», reveló el actor en una entrevista.

Al haber vivido una situación similar, el actor de Tierra de Amarga no ha dudado en volcarse con las víctimas del terremoto que ha asolado el sureste de Turquía, tal y como han hecho otros muchos rostros conocidos del país.