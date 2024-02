‘El Hormiguero’ recibe a dos invitados hoy: un escritor y un ex ministro

El Hormiguero se prepara para vivir un martes lleno de emociones gracias a sus dos invitados de la noche. Pablo Motos podrá hablar con los protagonistas del estreno de la nueva tempora de El Camino a Casa, el programa de laSexta que recupera los recuerdos de numerosos famosos.

El escritor Albert Espinosa vuelve a ponerse al frente del programa en el que acompañará al periodista y escritor Máximo Huerta. En su visita promocionarán el programa en el que acudieron a la localidad de Buñol, donde recordará la complicada relación que tuvo con su padre siendo un niño y un adolescente.

Antes de volver a casa, Máximo volverá a entrar en el gimnasio de su antiguo colegio, donde lo pasó especialmente mal por su compañeros, que le hicieron el vacío durante varios cursos. No todo fue malo en aquella época, ya que se encontrará con Don Melchor, un profesor que le ayudó a convertirse en lo que es actualmente.

Comenzamos nueva temporada de ‘El camino a casa’. @espinosa_albert nos acompañará mientras conocemos la infancia de @maximohuerta #ElCaminoACasaMáximo pic.twitter.com/N08BaqWMXw — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) February 10, 2024

La dura historia de su madre, por la que abandonó gran parte de su carrera para regresar a su tierra para estar junto a ella y cuidarla, es conocida por muchos, pero no la de su padre. El invitado de El Hormiguero contará que era un hombre muy duro que no entendía la condición de su hijo. Camionero en la cementera de Buñol, sufrió un accidente del que Huerta no conoce todos los detalles y que descubrirá gracias a poder hablar con un compañero de trabajo que estuvo presente.

Pero el que fuera durante solo unos días ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez no será el único invitado de la semana. Clara Galle y Julio Peña vuelven el miércoles a El Hormiguero para promocionar la tercera entrega de A través de tu mirada, la trilogía de películas que se ha convertido en un fenómeno en Netflix y que se estrena el 23 de febrero. Se trata de la adaptación de las novelas de Ariadna Godoy.

El último día de la semana en el programa está reservado para hablar de la gran apuesta de Antena 3 para las tardes y que será la que ocupe el lugar de Amar es para siempre, que ya prepara su despedida. Los actores Alain Hernández y Natalia Sánchez son los protagonistas de Sueños de Libertad, una gran producción que tendrá que verse las caras contra La promesa, la gran revelación de los últimos meses desde que se estrenó en La 1.