‘El Hormiguero’ cierra la semana con una invitada de armas tomar

Tras las visita de Bárbara Rey y de Laura Pausini en los últimos días, El Hormiguero cerrará la semana de invitadas con la visita de una mujer que dará mucho que hablar. Se trata de una cara muy conocida en el pasado en la prensa del corazón y que ahora está centrada en su carrera profesional como diseñadora de moda.

Vicky Martín Berrocal se sentará con Pablo Motos para hablar de su nuevo libro, titulado La felicidad no tiene talla ni edad. Se trata de una biografía sobre su vida y los problemas y complejos a los que ha tenido que hacer frente desde que era adolescente.

Tal y como cuenta en una entrevista exclusiva en la revista Hola!: «La báscula ha sido un problema en mi vida, una lucha constante. He llorado mucho frente al espejo y al vestirme». Pero el gran cambio de su vida le llegó durante unas vacaciones, cuando necesitó ayuda de su pareja para levantarse en la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

En ese momento se puso en manos de un endocrino para bajar de 92 kilos hasta los 72 gracias a un gran esfuerzo. También entendió que en línea de ropa no podía dejar de comprar algún vestido por culpa de no tener talla adecuada, por eso ha decidido tener una gran variedad.

En la citada entrevista también habla de la operación de reducción de pecho: «Tenía muchísimo y era muy incómodo (…) No me acuerdo cuánto me quité. No sé si tenía una 120. Era sobrehumano. Ahora tengo una 95…».

Esa lucha por encontrarse cómoda con su cuerpo parece haber dado sus frutos y la invitada de El Hormiguero los quiere compartir con más mujeres. Además, también hablará de su trabajo como diseñadora de moda, donde ha conseguido hacerse un nombre importante.

Vicky Martín Berrocal estará a partir de las 21:45 h en Antena 3 con Pablo Motos y se someterá a las preguntas de Trancas y Barrancas.