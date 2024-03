Tras las visitas de José Sacristán, el lunes, y de Carmen Machi. el martes, El Hormiguero continúa con su lista de grandes invitados. Esta noche es el turno de uno de los habituales del programa y que forma parte de una de las películas más esperadas de este año poniendo voz a su principal personaje.

Florentino Fernández vuelve a prestar su voz al oso panda Po, el protagonista de la Kung Fu Panda 4, una de las sagas de dibujos animados más taquilleras de los últimos años. La cinta ya esta en cines desde el pasado 8 de marzo y cuenta como Po se va a convertir en el Maestro Espiritual del Valle de la Paz y debe buscar a un sucesor, al tiempo que lucha contra una nueva enemiga llamada la Camaleona.

El contrato que rechazó el invitado de El Hormiguero

Consagrado como uno de los humoristas, presentadores y colaboradores más buscados de los últimos tiempos, Florentino vio como su vida cambiaba por completo a mitad de los años 90. En ese momento trabajaba como guarda de seguridad, pero de la noche a la mañana saltó a la televisión gracias a Pepe Navarro.

Sus imitaciones y chistes pronto le convirtieron en el personaje más famosos de España -llegando a tener una polémica con Chiquito de la Calzada por su imitación-, lo que le hizo codearse con las estrellas de la televisión.

Tal y como desveló en una entrevista en La Roca, cuando solo llevaba seis meses en televisión le llegó una oferta de auténtica estrella cuando trabajaba en Esta noche cruzamos el Mississippi. «Ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro, que hoy en día serían 2.000 euros por hacer el gilipollas, pero tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros», recordó.

Lo que no esperaba es ser citado a una reunión con altos directivos en la que le ofrecieron un contrato de auténtica estrella. «Empezaron con 6.000 euros al mes, y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en nueve meses, que serían 600.000 euros, lo que equivaldría a unos 50.000 euros al mes», desveló.

Aunque para muchos no habría que pensarlo mucho, el invitado de El Hormiguero decidió que debía hablarlo con su familia y se marchó a casa de sus padres para pedir consejo. Lo primero que hicieron fue preguntarle cuál sería su trabajo para ganar esa enorme cantidad, algo que no le supieron contar las personas que le hicieron la oferta. Fue entonces cuando su madre le dio la clave: «El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer».

Con esa frase Florentino Fernández decidió rechazar la oferta, aunque no todo fueron malas noticias. «Pepe se debió enterar de que me hicieron la oferta y me hizo otra: me ofreció un millón de pesetas al mes y me dijo que me quedaba con él el año siguiente, lo firmé sin pensar y me pagó los nueves millones de pesetas, con los que me compré un descapotable», de esa manera continuó haciendo historia en la televisión de los 90.