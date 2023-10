‘El Hormiguero’: Ana Mena desvela el gran error que cometió con ‘Madrid City’, su último single

El pasado miércoles 18 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. En esta ocasión, contaba con una invitada de lujo como era Ana Mena. La cantante malagueña pisaba el plató del programa de Pablo Motos para presentar Madrid City, su nuevo single, así como los detalles de su Bellodrama Tour.

Nada más comenzar la entrevista, y como no podía ser de otra forma, Pablo Motos ha felicitado a la invitada por su nuevo sencillo. En un momento dado, y tras emitir el videoclip de Madrid City, el presentador de El Hormiguero desveló que el proyecto se filtró antes de lo esperado. La malagueña se sinceró al respecto: «Fue un marrón, fue un marrón tremendo. Lo filtré yo que soy un desastre para todo en mi vida».

Lejos de que todo quede ahí, Ana Mena fue más allá: «A mí me pasa una cosa que es que cuando me emocionan mucho las cosas, no puedo contenerme. Yo para todo soy intensa, expresiva, romántica… Demuestro mucho las cosas. Y cuando tengo una cosa que me gusta mucho, no me puedo contener», reconoció.

«Esta canción la escribí en Los Ángeles en junio y recuerdo que la escribí muy rápido, en una tarde. Y por la noche, a las doce la noche en Los Ángeles, que estaba empezando a amanecer aquí en España, tenía la maqueta de la canción y lo que suelo hacer siempre es pasársela a mis amigos de confianza, que sé que no se la van a pasar a nadie, para que me den su feedback», aseguró en El Hormiguero.

Además, añadió: «Así que les mandé un link de Dropbox con la canción por WhatsApp a mis amigos y me contestaron eufóricos diciéndome que qué pedazo de canción, que es buenísima, que qué temazo…» Acto seguido, fue más allá: «Entonces a mí, que tengo muy buenas ideas a veces, se me ocurrió hacer capturas de pantalla a las conversaciones de mis amigos y subirlas a mis historias de Instagram, sin darme cuenta de que no estaba tapando el link de Dropbox y se filtró la canción».

Aunque trató de solucionar el asunto, muchas personas llegaron hasta la canción: «A los 10 minutos me di cuenta y borré las historias pensando que no las había visto nadie, pero las había visto mucha gente. Me tuve que poner en contacto con grupos de fans por mensajes privados pidiéndoles por favor que no la pasaran porque quedaban muchos meses para publicar el tema y la verdad es que fueron bastante respetuosos, pero soy un completo desastre».

🐜​ La visita de @AnaMenaMusic #AnaMenaEH en @El_Hormiguero de @antena3com registró un total de 5.065.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA). ➡️ El programa firmó 2.321.000 espectadores de audiencia media y el 17.3% de cuota de pantalla. 🙌​ ES LO + VISTO del día.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/9mxjSr7dOw — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 19, 2023

Ana Mena, sobre su concierto en el WiZink Center de Madrid: «Fue una locura»

Inmersa en el Bellodrama Tour, Pablo Motos quiso saber más detalles del concierto que la de Estepona realizó, hace unas semanas, en el Wizink Center de Madrid. «Fue muy emocionante. Se me pasaron en el escenario mil millones de imágenes por la cabeza y además lo dije en el escenario, que siempre había soñado vivir un momento como el que viví aquella noche, porque para un artista en España su sueño es actuar en el WiZink Center y fue brutal». A pesar de todo, la artista reconoce que este concierto le generó una ansiedad que acabó pasándole factura.

«Fue una putada, porque me levanté el día del WiZink Center con un pedazo de orzuelo que parecía que me había pegado con Ilia Topuria. Tenía el ojo horrible, el orzuelo era gigante. Parece que todo ocurre el día que no tiene que ocurrir», recordó. Aun así, fue uno de los días más bonitos de su vida: «Lo hice con todo el cariño del mundo. Hice una inversión gigante y no sólo no gané, sino que perdí algo de dinero. Pero para mí, mi primer WiZink Center era un sueño, quería darle al público lo mejor de mí y la verdad es que me volví loca y me salió por un ojo».

Además, la de Estepona quiso explicar cómo recuerda esa actuación: «Fue una locura. Si te digo la verdad, yo estaba con el piloto automático puesto y casi no era consciente de cada paso que daba. De hecho, creo que con los nervios me salté alguna canción del setlist, pero fue muy emocionante, porque cuando ves que tanta gente está vibrando contigo, está cantando las canciones contigo, está ahí porque de verdad quiere estar y ha comprado la entrada para verte… Estoy muy agradecida y ha sido de los momentos más bonitos que he vivido».