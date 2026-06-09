‘He-Man y los Masters del Universo’: ¿tiene escena post-créditos?

El pasado viernes 5 de junio se estrenó en cines He-Man y los Masters del Universo. Una adaptación que esperaban muchas personas en todo el mundo, especialmente para los nacidos en los 80 y para aquellos que, en su niñez, gritaban aquello de «¡Por el poder de Grayskull!». Esta película, protagonizada por Nicholas Galitzine (Adam/He-Man), Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Duncan) y Jared Leto (Skeletor), era una de las más esperadas de este 2026. Las expectativas eran verdaderamente altas, pero han sabido superarlas con creces.

Ahora bien, en los últimos estrenos en cines, como es el caso de Michael, El diablo viste de Prada 2 o The Mandalorian and Grogu, son muchos los que tienen cierta curiosidad de si existe o no alguna escena postcréditos. Básicamente, por si deben quedarse hasta el final de los créditos o, por el contrario, pueden abandonar la sala del cine nada más ver el último frame de la película. Al contrario de los títulos anteriormente mencionados, He-Man y los Masters del Universo no solamente cuenta con una escena postcréditos, sino que, de hecho, tiene varias. Concretamente, hasta tres. A continuación vamos a analizarlas, por lo que si no has visto la película… ¡ALERTA DE SPOILERS!

¡No podía faltar la moraleja de hoy!

La primera de las escenas postcréditos de He-Man y los Masters del Universo tiene lugar justo después del plano final en el que aparece el protagonista montado en Battle Cat. En ella, podemos ver a Orko contando la moraleja de la historia, tal y como ocurría en la mítica serie de televisión. Un auténtico regalo para aquellos nostálgicos de aquella ficción que marcó un antes y un después en la vida de miles de niños nacidos en los 80.

“El otro héroe de Eternia”

Hay que tener en cuenta que, poco antes de los créditos, se menciona a «el otro héroe de Eternia». De hecho, justo en medio, aparece armada y preparada para la batalla. ¿A quién se refieren? A nada más y nada menos que She-ra, legendaria «Princesa del Poder» y alter ego de Adora, la hermana gemela de He-Man. Por lo tanto, no sería extraño que ella fuese co-protagonista de una posible segunda película.

Skeletor… no ha muerto

La última de las escenas postcréditos tiene como protagonista al gran enemigo de He-Man, que no es otro que Skeletor. Como suele ser habitual en este tipo de películas, parece que, aunque el protagonista aparentemente haya acabado con el villano, la realidad es que no es así. En la escena en cuestión, la hechicera Evil-Lyn recoge su calavera del suelo, por lo que deja claro que ese no ha sido su final. Así pues, queda abierta la posibilidad de disfrutar de una segunda película, para volver a ver a Adam diciendo esas famosas palabras que muchos niños pronunciaron en los 80: «Por el poder de Grayskull. ¡Yo tengo el poder!».