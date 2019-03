‘GH DÚO’: Antonio Tejado vive la nominación más decisiva de su paso por el programa

Antonio Tejado, uno de los concursantes más polémicos, se enfrenta esta semana a la nominación

‘GH DÚO’ ha regresado un jueves más a las noches de Telecinco con su cuarta gala, con Antonio Tejado, Carolina Sobe y Juan Miguel como candidatos a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Antionio Tejado que entró como uno de los favoritos a la casa, parece tener a un gran sector de la audiencia en su contra.

Antonio Tejado se presentaba como uno de los platos fuertes de esta edición, pero sin duda es uno de los concursantes que más criticas ha recibido en las redes, incluso en algunos momentos han llegado a pedir su expulsión inmediata.

El sevillano durante toda la edición ha tenido muchas guerras abiertas, empezando por los enfrentamientos con su ex pareja Candela, siguiendo con Maria Jesús con la que vivió un romance en la casa, y el último motivo por el que Antonio Tejado ha hecho revolucionar las redes, ha sido por la “noche de pasión” con Ylenia ,a la que todo el mundo sorprendió.

Gran parte de los espectadores de ‘GH DÚO’ no parecen tolerar las actitudes y comportamientos del colaborador de Sálvame’. La manera de actuar y proceder de Tejado hacia su expareja ha repercutido en que los usuarios le califiquen como ‘machista’, ‘mentiroso’ o ‘manipulador’. En su relación con Candela Acevedo, ex pareja y ex concursante del reality, hemos visto numeroso enfrentamiento y nos ha quedado claro que su relación dista bastante de ser sana.

Con la salida de Candela, podría esperarse un poco de calma… pero nada más lejos de la realidad. Antonio Tejado comenzó una historia de amor con María Jesús Ruiz, convirtiéndose así en la gran pareja de la edición de ‘GH DÚO’. Aunque una parte de los seguidores del programa, nunca creyeron este “amor”.

Juntos han protagonizado algunos de los momentos más sonados. Eso sí, han comprimido su historia en un muy corto espacio de tiempo, ya que en pocos días han pasado a ser enemigos.

Fue mientras mantenía su relación María Jesús Ruiz cuando Antonio Tejado, con un gesto de lo más desafortunado, consiguió que gran parte de la audiencia pidiera su expulsión inmediata. La de Jaén estaba en el baño peinando a sus compañeras de espaldas a Antonio, quien aprovechó su posición para poner un espejo de mano entre las piernas de la miss, pudiendo ver así la ropa interior de la concursante. Fue Ylenia la que indignada aviso a la modelo.

Desde que la modelo decidió terminar la relación con el sevillano, comenzó una guerra con la que ha logrado dividir la casa. Una mayoría forman parte del equipo de Antonio, por el contrario, únicamente Juan Miguel e Irene apoyan a Maria Jesús la que dice sentirse sola y marginada.

Han sido muchos los duros enfrentamientos entre estos dos, y ha sido de todo menos una guerra silenciosa. La modelo denunció que durante una pausa publicitaria su compañero se le había acercado en actitud violenta, algo que le hizo sentir miedo ya que él “es capaz de todo”. A lo que más tarde pediría perdón. Y así una infinidad de conflictos los que hemos podido presenciar.

Pero esta claro que la modelo cuenta con muchos apoyos fuera , ya que esta semana se enfrentaba a Ylenia y ella ha sido la expulsada. Con lo que esta claro que María Jesús va a ser una difícil rival para Antonio Tejado.

Lo último con lo que Tejado ha sorprendido a la audiencia, y con lo que ha conseguido que ardan las redes , ha sido con ¡su ‘noche de pasión’ con Ylenia! Nadie se lo esperaba, pero en la ultima fiesta, bajo los efectos del alcohol se acercaron, y mucho , incluso se pudo ver algún que otro ‘beso’.

Sin duda Antonio Tejado ha sido unos de los concursantes mas polémicos de la edición, con muchos apoyos en la casa pero muchas criticas fuera.

Esta semana se enfrenta a la expulsión y veremos si todos estos enfrentamientos le pasan factura, o la audiencia le prefiere dentro de la casa.