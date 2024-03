‘First Dates’: un soltero se queda impactado al descubrir que su cita está casado

Dicen que, quien la siga la consigue. Por ello, no es de extrañar que numerosos solteros se presenten a First Dates con el objetivo de encontrar a su pareja ideal de una manera poco común. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Ithor, un ucraniano que ha confesado que ser gay en la Ucrania profunda «es complicado, no tienes referentes ni nadie con quién hablar».

Es pianista, por lo que le encantaría que su cita fuese también un gran amante de la música. Fue entonces cuando conoció a José Luis, quién sería su acompañante de la noche. El soltero no vive por y para la música, pero si le apasionan los videojuegos, las series y las películas.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/z73LI1T1tu — First Dates (@firstdates_tv) March 8, 2024

El primer encuentro entre la pareja fue bastante positivo, y así lo confesó Ithor. «Un chico alto, muy guapo», señaló el comensal respecto al ingeniero. En la mesa, la pareja ha comenzado a hablar de diversos temas para conocerse mejor y descubrir qué gustos tienen en común y cuáles no. Pero, parece que el amor por la música no era una de las pasiones en común. «Soy completamente arrítmico, la música no va conmigo», le explicó José Luis.

Eso sí, uno de sus puntos en común llegó con la conducción. Pues, Ithor le explicó que él se imagina accidentes cuando va en un vehículo. Ante ello, José Luis admitió pensar lo mismo, pues le apasiona el cine de terror. Asimismo, el soltero le explicó que era un friki de los juegos de mesa. «Tengo 70», confesó.

Unas palabras con las que dejó sorprendido al ucraniano, quien le explicó que a él los juegos de mesa le parecen «algo tedioso, prefiero aprenderme una sonata de Chopin». Tras ello, la pareja de solteros procedió a hablar de su pasado sentimental, un tema que no dejaría indiferente a ninguno de los dos.

José Luis, en shock ante el estado civil de su cita en #FirstDates8M: “¿Estás casado?”https://t.co/6k7fuZWKn2 — First Dates (@firstdates_tv) March 8, 2024

Ithor acude a First Dates estando casado

Ithor le ha contado a su cita que es una persona muy enamoradiza. De hecho, no han sido pocas las parejas que han pasado por su vida. «He estado casado y todo», le contó. Pero, ese estado civil no forma parte de su pasado sentimental. Pues, según explicó, jurídicamente seguía casado. «Es algo divertido», dijo.

Sin embargo, a José Luis no le hizo demasiada gracia. «Es muy divertido sobre todo, para mí», le respondió con un risa nerviosa. «Tú eres la otra», le contestó el ucraniano. Luego, la pareja mostró su pesar ante el hecho de que uno fuese de Murcia y el otro en Madrid. Pues, ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar su tierra.

Los puntos en común entre la pareja fueron prácticamente inexistentes. Pero, para sorpresa de todos, en la decisión final de First Dates ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Pues, estuvieron tan cómodos durante la cita que no dudaron en probar suerte a pesar de las dificultades.