Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita: «He sido actor y no de películas infantiles»

Las emociones continúan en el restaurante de First Dates. El popular show de citas a ciegas sigue recibiendo a los nuevos participantes solteros que depositan su fe en el equipo de Cuatro para encontrar el amor. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la posibilidad de conocer a comensales como Juande.

«Yo busco una amistad, para que haya complicidad antes de comenzar una relación», comentó el soltero en su presentación. Es panadero y animador socioculural, pero otra de sus pasiones ocultas es el baile. «Hago escenografía, suelo bailar y me definen como ‘el rey de la pista’ porque capto la atención del público», manifestó.

La cita de Juande fue Emma, una bailarina. La primera impresión del participante al ver a la soltera fue bastante positiva, pues no dudó en hacerle un gesto de aprobación al camarero. Respecto a la madrileña, explicó que no ha tenido demasiada suerte en el amor.

«Me he dado cuenta, aunque odio decir que todo el mundo es igual, que he repetido patrones», comentó en su presentación. Pero, su primera impresión de Juande también fue bastante positiva. «¿Qué expectativas tienes tú en esto?», le ha preguntado ella, yendo al grano. «Nunca he tenido pareja, tengo una losa, me cuesta confiar», le confesó el soltero.

«A mí me rechazan mucho, sinceramente, a la hora de conocerme», ha comentado entre risas frente a las cámaras. Asimismo, el participante ha afirmado que no soporta a la gente egocéntrica. Pero, el saber que su cita era bailarina no hizo sino aumentar su conexión con ella.

Juande habla en First Dates de su pasado como actor

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas. De hecho, el soltero entró en confianza y la retó a contar algún secreto en televisión. Emma, al negarse y decir que no tenía ninguno, motivó al soltero ha revelar el suyo. «Yo sí que tengo alguno», ha confesado. «He estado de actor en varios repartos», agregó entre risas. «¿Actor de qué piensas? No son infantiles», ha bromeado. «Es uno de mis secretos», añadió.

Una confesión que dejó a Emma estupefacta. La joven, por su parte, confesó luego a las cámaras de First Dates que pensó en ese momento que su cita le iba a preguntar por el tiempo que llevaba hormonándose.»Siempre me lo preguntan, no recuerdo una cita en la que no lo hayan dicho. Es algo que he agradecido, que no me recuerde todo el rato que soy transexual», ha indicado.

«Me puede entender en muchísimas cosas, no he sentido cercanía, pero sí complicidad», admitió ella. Posteriormente, la pareja de solteros se unió a la pista de baile para demostrar sus dotes perreando. Un divertido momento que nunca presagió lo que ocurriría en la decisión final de First Dates.

Sin dudarlo dos veces, Juande afirmó que quería tener una segunda cita con Emma. «Yo tendría unas segunda cita, me ha parecido espontánea y amistosa, por lo que creo que hemos encajado bien», señaló. Sin embargo, la joven no opinó lo mismo. «Yo, pensándolo, igual no tendría una segunda cita porque se han quedado muchas cosas abiertas. Me sabe mal incomodar, y eso me echa atrás de inseguridad y necesito más para conocer a alguien», sentenció.