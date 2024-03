‘First Dates’: un soltero confiesa su curiosa táctica para su desempeño sexual

El equipo de First Dates continúa uniendo corazones o, al menos, intentándolo. El popular show de citas de Cuatro se ha convertido en uno de los formatos más vistos desde que aterrizó en la pequeña pantalla, sumando grandes datos de audiencia cada noche.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a parejas tan peculiares como Ricardo y Pilar. La alicantina de 63 años llegó al restaurante afirmando haber estado enamorada en el pasado, pero eso no le impidió sufrir muchas decepciones. «Soy muy enamoradiza y cuando me enamoro lo doy todo, no soy nada celebral», afirmó.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO DE @cuatro con 3,7M de espectadores únicos, anota su TERCER MEJOR DATO DEL AÑO (9,9% y 1.389.000) 💘 Es segunda opción y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,4 puntos pic.twitter.com/1E1K9TJEAb — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2024

Su cita fue Ricardo, un soltero valenciano de 64 años que llegó al local con muchas ganas de encontrar el amor. El primer encuentro entre la pareja no fue el más esperado, pues el comensal tuvo que admitir que se quedó bastante decepcionado con la elección del programa. «Mientras me cantaba la mente me atacaba y pensaba ‘no la veo buenorra y me hubiera gustado verla buenorra’», comentó.

Pilar lo recibió cantando el tema de Eres Tú, de Mocedades. Tras ello, la pareja pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común o no. Una velada fue transcurriendo de manera cordial, pero, mientras más pasaban los minutos, Ricardo afianzaba su pensamiento de que ella no era la mujer que buscaba.

«No la he visto atractiva, es muy maja, pero no he visto el atractivo que necesito», aseveraba. Ella, por su parte, tampoco llegó a sentir la chispa de la atracción con Ricardo. «El hombre está bien, pero a mí no me ha entrado», afirmó. Posteriormente, ambos hablaron del ámbito íntimo, coincidiendo en que estaban en contra de todo lo que no fuera una relación monógama. «Soy muy sencilla, a mí los tríos no me van, a mí una pareja de dos», contaba la soltera.

El concepto de pareja de un soltero de #FirstDates4M: “Jugar como niños, hablar como amigos, quererse como hermanos y follar como estrellas porno” https://t.co/VdP3aUkNZO — First Dates (@firstdates_tv) March 4, 2024

Debido a que la conversación había girado hacia el ámbito sexual, el soltero se sinceró con Pilar y le reveló algunos de sus secretos. «Machaco una pastilla azul y se pone como una piedra, hago un festival que flipas», dijo. Asimismo, explicó que el secreto para tener una relación estable era fácil. «Jugar como niños, hablar como amigos, quererse como hermanos y follar como estrellas porno», aseguró.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. La pareja disfrutó de un encuentro muy agradable, pero ninguno de los dos sintió la chispa de la atracción que tanto deseaban. Por ello, coincidieron en que lo mejor era tomar caminos por separado y seguir probando suerte fuera.