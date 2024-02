‘First Dates’: una soltera pasa un mal rato al descubrir lo que tiene que hacer con su cita

Este mes de febrero ha traído numerosos momentazos en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas ha logrado convertirse en una de las apuestas más fuertes de Cuatro, cosechando grandes datos de audiencia noche tras noche.

Muchos solteros son los que han pasado durante las últimas semanas con el objetivo de encontrar el amor, pero no todos lo han conseguido. Recientemente, los espectadores del programa tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Luisa, una madrileña de 19 años que confesó ser muy enamoradiza.

💘 ‘First Dates’, un día más, SE IMPONE a su competidor en @cuatro con 2,6 puntos y +2,4M de espectadores únicos (948.000 y 7,8%) 🎬 ‘El Blockbuster: Predator: La presa’, LIDERA franja con +3,6M espectadores únicos (11,2% y 1.336.000 – mejor dato espectadores desde mayo 2023) pic.twitter.com/BHbbfSyk7E — Mediaset España (@mediasetcom) February 25, 2024

«Me gusta todo lo que tenga relación con el amor. Todo tipo de amor me parece precioso y me encantaría vivirlo», afirmó. Llegó al restaurante con ganas de encontrar a un hombre empático, familiar y con las ideas claras. ¿Habrá sido Gregor el indicado? El soltero de 20 años aterrizó en el formato con muchas ganas de encontrar pareja.

«Cuando estás con esa persona y estas enamorado ves todo mejor en la vida», comentaba. La primera impresión de los solteros fue bastante positiva, al menos para el comensal. «Cuando he visto a Luisa he dicho es bastante guapa», señaló.

En el ámbito amoroso, la joven le explicó que había tenido una relación de seis meses, pero no llegó a buenos términos. Él, por su parte, le dijo que le costaba mucho fijarse en una chica porque «estaba muy enfocado en él». Unas declaraciones que dejaron de piedra a Luisa. «Pensar en uno mismo está bien. Pero, ¿a qué punto puede llegar a ser egocentrismo? Eso ya no me gusta tanto», aseveraba la soltera.

Posteriormente, Gregor explicó que era una persona muy creyente del karma y el destino. «No me gusta liarla, ni hacer el mal», le dijo a su cita. Sin embargo, ella no opinó lo mismo. «Yo creo más en ‘recoges lo que siembras’ No me gusta hacer nada que no me gustaría que me hicieran», señaló la joven. Ante ello, el comensal se sinceró.

«Antes me hacían algo y yo la devolvía por cinco», revelaba él. «Eso está muy feo», recalcaba la soltera. «Por suerte he aprendido mucho y he vuelto más fuerte y mejor», dejaba claro el joven. Luego, casi en la recta final de la velada, la pareja se trasladó hasta el reservado del restaurante. Fue entonces cuando Luisa fue testigo de como su peor pesadilla se hizo realidad.

La joven siente una gran aversión a bailar, por lo que no pudo evitar mostrar su cara de horror al ver como el equipo del programa les puso merengue para que mostrasen sus mejores pasos de baile. «Esta es mi peor pesadilla», dijo llevándose las manos a la cabeza. «Me siento como una latina fracasada porque tenemos ese estereotipo de que sabemos bailar, y yo no se», confesó.

Al final de la noche, Gregor sí quiso seguir conociendo a Luisa en una segunda cita. Sin embargo, la madrileña no pudo decirle lo mismo. Luisa le explicó que estaba demasiado centrado en sí mismo y no veía un futuro juntos.