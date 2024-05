‘First Dates’: una soltera confiesa que nunca ha probado el sexo oral y su cita se queda en shock

Una noche más, el restaurante de First Dates volvió ha abrir sus puertas para recibir a los nuevos participantes que se han aventurado a probar suerte en el reto del amor de Cuatro. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la cadena española, y las cifras lo reflejan.

Por ello, no es de extrañar que solteros como Rubén hayan decidido vivir la experiencia de primera mano. El participante se presentó en el formato como un chico muy apasionado por el deporte, pues le encanta hacer carrera de montaña y competir en pruebas de triatlón o Ironman. En el ámbito amoroso no ha tenido mucha suerte, pues afirma que no tiene suerte a la hora de ligar ni tiempo.

«Estudio y entreno, no tengo tiempo», afirmó a las cámaras del programa. Busca a una mujer deportista con la que pueda compaginar sus pasiones. Fue entonces cuando Carla, su cita, llegó al local de Cuatro. La joven se presentó como una persona ambiciosa y muy centrada en el mundo de la moda.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. «Es una chica mona, me ha gustado», admitió Rubén. Por su parte, la soltera no opinó menos de él. Pero, la apariencia física del joven la perturbó un poco debido a que le recordaba a su ex pareja. Posteriormente, ambos se pusieron a hablar para descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Carla le ha contado que tenía 19 años y que estaba estudiando Bachillerato, pues pasó muchos años de su vida sin saber lo que quería hacer. Rubén, por su parte, le ha contado que estaba estudiando un módulo superior de Acondicionamiento Físico. Por ello, poco tardó el chico en preguntarle si hacía deporte.

La soltera fue sincera y afirmó que practica deporte, pero en su casa. «Algo de cardio, abdominales, lo típico», le dijo. Una respuesta que dejó al soltero desilusionado, pues el buscaba a una mujer más cañera. Respecto a la comensal, ella no pudo evitar espantarse un poco más al ver que su cita era muy disciplinado con la alimentación.

Otra «red flag»para Rubén fue el hecho de saber que la comensal era muy fiestera, que fumara en encuentros sociales y que le apasione el mundo de las redes sociales. «Mi vida es privada y no me gusta dar todos los detalles», manifestó él. Por otro lado, en el tema sexual, tampoco llegaron a un acuerdo.

Carla en First Dates: «Soy la virgen María»

Carla le contó que hacía mucho que ni hablaba ni practicaba sexo. «Soy la virgen María», explicó tras hacerle saber que no le gustaba hablar de eso en una primera cita. A pesar de su reticencia, Rubén continuó hablando de ello. De esta manera, la joven le contó que le gustan mucho las manos de los chicos y el sexo oral, aunque de esto último no podía dar detalles debido a que nunca lo ha probado.

La confesión de la soltera dejó al participante completamente anonadado. «Madre mía, si es una parte fundamental, a la mujer hay que excitarla», señaló sin dar crédito. Un conjunto de detalles que los llevó a ambos a ser muy sinceros en la decisión final de First Dates.

El primero en negarse a tener una segunda cita fue el joven, pues señaló que no era la mujer deportista que buscaba en su vida. Carla, por su parte, también se negó a tener un nuevo encuentro con él debido a que le saturó su intensidad con el deporte.