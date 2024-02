‘First Dates’: Richel confiesa que jamás ha tenido sexo con alguien «que no supiera bailar»

Si de programas sobre el amor se trata, no hay mayor experto en la materia que First Dates. El equipo de Cuatro continúa ayudando a sus participantes a encontrar a su media naranja. Una aventura televisiva a la que cada vez se unen más espectadores, y las cifras de audiencia lo reflejan.

De esta manera, recientemente, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Neti. «Creo que el hecho de medir 1,60 metros me limita mucho a la hora de ligar. Nunca he tenido novia», reconoció. «Tengo que potenciar otras herramientas, como mi personalidad o mi carita», dijo en su presentación.

💘 ‘First Dates’ (8,2% y 1.113.000) 💘 VUELVE a ser SEGUNDA OPCIÓN EN SU FRANJA 💘 SUPERA un día más a su directo competidor en 1,4 puntos 💘 LO MÁS VISTO de @cuatro pic.twitter.com/mbdG76zO7E — Mediaset España (@mediasetcom) February 21, 2024

El soltero fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro, por lo que tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. Un primer encuentro donde el presentador le hizo la clásica pregunta. «¿Qué es lo que has venido a buscar al programa?», le dijo. Una cuestión que el mallorquín respondió sin miramientos.

«Busco una chica de mi estatura, me gustan las latinas bajitas», señaló. Fue entonces cuando Richel, quién sería su cita, realizó su aparición. La joven cocinera venezolana llegó al programa con las metas bastante claras. «Me gustaría ser actriz y llegar a Hollywood, también tener un programa de cocina para fusionar mis dos pasiones», afirmó.

Sin embargo, la primera impresión entre la pareja de solteros no fue la esperada. Neti no dudó en señalar que la altura de su cita sería un impedimento de cara a tener una relación en el futuro. Pero, la altura del soltero también fue un problema para Richel.

Richel en First Dates: «No es mi tipo, a mí me gustan las personas altas y fuertes, para bajita ya estoy yo»

Aunque la chispa entre amos no surgió, los solteros decidieron continuar la cita en la mesa para poder conocerse mejor. Fue entonces cuando la venezolana le hizo saber que el baile era una parte esencial de su vida y, por lo tanto, un requisito irremplazable para conquistarla.

«Ligo bailando, no he tenido nunca sexo con alguien que no supiera bailar. Si no tienes ‘sazón’ bailando, tampoco lo tienes en la cama», dijo entre risas. Pero, para el soltero, el bailar no era su punto fuerte. Por ello, le propuso un trato a su cita. «Yo te doy clases de inglés y tú, a cambio, me da clases de baile, sería todo un placer», señaló. Un conjunto de temas donde no faltó las preferencias de Richel por ciertas anatomías masculinas.

«Si el miembro mide menos de 10 centímetros no es un pene, es una pena», declaró. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos fueron sinceros. Richel sí quiso tener una segunda cita con Neti, pero con una condición. «Pero, solo como un rollete, en una relación seria no nos veo», comentó. Él, por su parte, sí les vio futuro. «Pues yo creo que habría vuelto a quedar con ella, y nos lo habríamos pasado todavía mejor que hoy», sentenció.