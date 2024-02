‘First Dates’: el grave error geográfico de un soltero que deja descolocado a su cita

Encontrar a la pareja ideal no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a los solteros que se apuntan a la aventura del amor de Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Fran y Alicja.

El soltero de 52 años se presentó en el programa señalando ser vegano y sevillano, aunque vive en Castellón. «Soy hippie, pero luego tengo mi parte de orden, limpieza y gimnasio todos los días», afirmó. Asimismo, el comensal explicó que le gustaría conocer a una mujer que fuera «igual que él».

El restaurante del amor abre sus puertas ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates13F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/vzMq3DCJwv — First Dates (@firstdates_tv) February 13, 2024

Su cita fue Alicja, una profesora de inglés de 49 años procedente de Polonia. La primera impresión entre ambos no fue tan mala, pero el soltero no pudo evitar confesar que no le gustó demasiado la vestimenta de la mujer. «Es más clásica y me hubiera gustado que hubiese venido como yo, deportivo, cómoda», señaló.

Posteriormente, Laura Boado acompañó a la pareja hasta la mesa. Fue entonces cuando ambos comenzaron a hablar para conocerse mejor y descubrir qué puntos tenían en común. Un intercambio de palabras donde uno de los temas que compartieron fue el relacionado con su rechazo a comer carne.

En cuanto a amores pasados, el soltero le explicó que tenía dos hijos de una relación anterior. Ella, por su parte, le dijo que tenía uno que vivía en su tierra natal. «Polonia no es un buen país para vivir», le argumentó Alicja. «Claro Polonia no es Europa todavía», le respondió Fran.

Alicja, cansada de que la gente no sepa donde está ubicada Polonia

Al escuchar la respuesta de su cita, la soltera no dudó en hacerle saber que se estaba confundiendo completamente. «Sí, claro que es un país europeo», aclaró seriamente. Sin embargo, la respuesta de Fran no era nada nuevo para la profesora.

«Mucha gente me sigue preguntando, pero no solo en Europa, sino en América Latina o en Asía. Estoy acostumbrada a que la gente no sepa dónde está Polonia», explicó. Por otro lado, la soltera le comentó que el pasado mes de marzo su marido falleció. Una pérdida difícil de superar, pero con la que ha aprendido a vivir.

Perder a su marido fue un gran golpe para Alicja, pero está dispuesta a conocer a gente nueva. «Es muy fuerte. La he visto alegre, quiere pasar página», comentó el soltero. Así pues, y mientras transcurría la velada, fueron cada vez más las discrepancias que salieron a la luz.

Fran busca el amor en chándal en #FirstDates13F: “Lo primero es estar cómodo”https://t.co/EcfOlNmc9b — First Dates (@firstdates_tv) February 13, 2024

«Tengo mucha energía y me gustaría disfrutar de una vida activa con otro tipo de hombre», aseveraba ella. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, Fran sí quiso seguir conociendo a Alicja en una segunda velada. Sin embargo, la soltera no opinó lo mismo. «Estaba buscando un hombre que no tuviera miedo de vivir y que tuviera otro tipo de ropa», sentenció.