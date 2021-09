Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ volvió a abrir sus puertas para recibir a comensales dispuestos a encontrar el amor. En esta ocasión, los espectadores conocieron a Estela, una dependienta de 35 años que llegó al programa muy ilusionada, a pesar de que llevaba sin tener una cita con un hombre desde octubre de 2020.

«Yo creo que ahora estoy más perdida en la vida que nunca. Pero es que ni de adolescente estaba tan perdida como ahora», expresó a su llegada al restaurante. La comensal explicó que en el amor no le había ido demasiado bien últimamente: . «Hasta hace un tiempo yo buscaba, y ahora ya con que no se depilen las cejas me conformo», dijo entre risas.

Estela conoció instantes después a Nano, un técnico de enfermería de 33 años, quien se quedó prendado de la joven nada más verla: «La primera impresión ha sido espectacular, porque al verme ha sonreído y me he fijado en su sonrisa. Luego me he fijado en las manos y sus manos me han gustado muchísimo. Y luego, en su cabello, un cabello espectacular».

Cuando quedas con alguien de una app y le ves por primera vez sin filtros 😨 #FirstDates6S https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/9iQ1gmdXOf — First Dates (@firstdates_tv) September 6, 2021

Durante la cena, ambos hablaron sobre los tatuajes que tenían. Nano se interesó por los que su cita tenía, y ella le explicó que «la primera vez que me tatué fue porque me dijeron, ‘como te tatúes, te echamos de casa’, y me tatué desde la cadera hasta la nuca».

Nano le explicó que él también tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo, y en cuanto a los piercings, afirmó que tenía algunos “no visibles”, unas palabras que dejaron muy sorprendida a Estela. «Cuando me ha dicho que tenía ‘piercings’ no visibles, solo podía… ¿Tú sabes lo que yo tenía en la cabeza? Su prepucio todo el rato», declaró la comensal.

A pesar de tener bastante complicidad durante la cena, Estela finalmente declinó la oportunidad de volver a verse con Nano fuera del restaurante de ‘First Dates’, a pesar de que a él si le habría gustado tener una segunda cita.