Federico Prat, hermano de Joaquín Prat, rompe su silencio: «Duermo en un cajero»

La familia Prat sigue de actualidad por un tema que no le gustaría y que supone un enorme dolor para todos: los problemas de Federico Prat, el hermano menor. Tras hablar Joaquín y Alejandra Prat de este trauma en televisión, ha sido el propio Federico el que ha pedido ayuda a su familia aprovechando una entrevista.

El motivo de que se haya vuelto a hablar de este tema es la entrevista que concedió Alejandra en el programa Ex: La vida después de, en el que se habló de las adicciones, siendo ella una perjudicada por los problemas de su hermano menor. También Joaquín quiso abrirse en canal en El tiempo justo, su programa, para abordar este tema.

Aunque nunca han querido hablar mal de él, sí han dejado claro que tuvieron que dejar de dar apoyo y ayuda por culpa de los problemas que estaba provocando a todos. A raíz de estas declaraciones, el propio Federico ha querido hablar en una entrevista en un medio local de Algeciras, donde reside desde hace años, como ya contamos en Happy FM.

El periodista que le entrevista le pregunta directamente si ha podido retomar el contacto con su familia, recordando que ellos mismos aseguraron que «lo han intentado todo». Federico, sin perder las formas en ningún momento, asegura en el vídeo que eso no es cierto y que si hubieran podido hablar con él, no estaría en «la situación en la que me encuentro en este momento».

Matiza también que su complicada situación, necesitando pedir en la calle dinero para mantenerse, no es la vida que él decidió vivir. Según ha explicado, todo este calvario comienza porque se mudó a La Línea de la Concepción por «un amor que tuve hace 12 años». Aunque aquella relación se acabó, decidió continuar en la localidad por lo bien que le tratan los vecinos.

Se muestra muy agradecido porque gracias a ellos «nunca» le ha faltado de nada: desde comida, abrigo y lo que hiciese falta en cada momento.

Federico, hermano de Joaquín Prat: «Ya no tengo contacto con las drogas»

En esta entrevista, publicada por el periódico Área Campo de Gibraltar, niega que esté todavía enganchado a las drogas, tal y como asegura que se dijo en el programa de Ana Milán, emitido en Cuatro el pasado martes. «Hace tiempo que dejé la adicción, porque vi que no llegaba a nada y que no me hacía ningún bien para mi salud», dice.

Pide ayuda a su familia

«No tengo ninguna ayuda de mi familia. Ahora duermo en un cajero», lamenta. Pese a que reconoce el buen trato que recibe de los vecinos, explica que «hay días que paso peligro por la noche» por culpa de personas que no son vecinos, pero que le van a «molestar y a robar».

Al extremo de tener que vivir en la calle, explica que ha llegado por culpa de un problema que tuvo con una persona con la que compartía piso. Este asunto ha llegado a los juzgados y asegura que está esperando la sentencia.

Para salir de esta situación, Federico Prat ha pedido ayuda a los vecinos para que alguien le alquile una habitación allí, aunque confiesa que su único ingreso es el dinero que le dan los vecinos: «Es como sobrevivo día a día y puedo comer».

Agradecido con los vecinos de La Línea de la Concepción

«Quiero contestar a las últimas declaraciones que se han hecho sobre mí.

Quiero dar las gracias a todos los vecinos de La Línea por la acogida que me han dado. La gente de La Línea me cuida mucho… pero ahora, pues, duermo en un cajero de aquí de La Línea», aseguró. Así se ha mostrado agradecido por el apoyo que recibe cada día sin que le pidan nada a cambio.

El mensaje de Federico Prat a su familia

«Si veis este vídeo. Yo estoy bien y que, por favor, si puede ser, que me ayuden para alquilar una habitación, porque me hace falta ducharme día a día y dormir en una cama, no en un cajero como estoy ahora mismo», esa es su petición para sus hermanos.

Alejandra Prat confirma que ha visto el vídeo de su hermano

La colaboradora de El tiempo justo ha dejado un comentario lleno de cariño en el vídeo, que se ha publicado en la cuenta de Instagram del citado medio.

«Como veis, es educado y un muy buen chico. Tanto que no ve cuando un periodista, con muy poca ética por cierto, se aprovecha de él. Mentir va siempre unido a las adicciones», así lamenta que haya aparecido en un medio de comunicación.