Una ex comensal de ‘First Dates’ desvela uno de sus mayores secretos: «Es totalmente mentira»

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva se ha convertido en una de las apuestas más vistas del prime time de Cuatro, algo que no ha cambiado a pesar de sus años en emisión. First Dates, el programa de citas a ciegas, se ha postulado como el formato ideal para encontrar el amor en tiempos donde la cosa se complica cada vez más.

Presentado por Carlos Sobera, el popular show televisivo intenta, cada noche, ayudar a sus solteros a encontrar a su media naranja. Una experiencia única y arrolladora que una ex participante ha querido compartir a través de su cuenta de TikTok. Eso sí, sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

💘 ‘First Dates’, LO MÁS VISTO DE @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (8,6% y 1.162.000) 💘 Es SEGUNDA OPCION en su franja y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,3 puntos pic.twitter.com/8dVtbabMJW — Mediaset España (@mediasetcom) March 7, 2024

Mery Aranda ha detallado que la productora de First Dates paga a cada soltero por asistir al programa. «Se graba por la mañana super tempranito», explicó. Unas declaraciones con las que informaba que los participantes no disfrutaban de una cena, sino de un desayuno por el horario en el que se grababa. Asimismo, aclara que su cita se emitió «tres meses después» de haber acudido.

«Por supuesto que lo último que ponen en el programa es totalmente mentira», ha afirmado sin aclarar sobre qué se refería exactamente. Pero, sus revelaciones no han pasado desapercibidas. Pues, son muchos los seguidores del show que no se esperaban dichos secretos.

Respecto a su experiencia, Mery fue clara. «No iba buscando el amor, iba para salir en la tele» y hacerse viral. Una confesión que no se preocupa en esconder y que admite sin ningún tipo de filtros. «No hay nada guionizado», aclara por si hay personas que piensan que los solteros son actores o algo por el estilo.

«Simplemente te dicen temas que quieren que toques pero si tú no quieres hablar de ellos, no hablas de ellos», explica. «Es todo super real y está muy bien conseguido», confiesa. De hecho, y respecto al que fue su cita, la joven afirma que todo es igual a como se ve en televisión, es decir, no sabe nada de su acompañante hasta que lo ve entrar en el local. «No ves a los chicos antes de la cita», indica.

Además, y lejos de dejarlo ahí, la joven quiso revelar ciertos detalles respecto a la cena. Pues, como los espectadores de formato saben, los solteros tienen que pagar la cena consumida antes de abandonar el restaurante del amor. «Es un paripé», informa Mery. «Te devuelven el dinero», confiesa con humor.

Todo ello sumado al hecho de que, al parecer, la productora se encarga de costear el viaje de ida y vuelta de los solteros a Madrid, siendo esta la ciudad donde se graba First Dates. Sin duda una serie de secretos con los que, una vez más, somos testigos de la maravillosa magia de la televisión.