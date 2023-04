Este es el invitado estrella de ‘El Hormiguero’ de hoy, 18 de abril

Tras la visita de William Levy, El Hormiguero contará esta noche con una invitada de lujo que se sentará con Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos profesionales. Además, podrá hablar de los rumores acerca de su vida personal que corren por las redes en las últimas horas.

Lola Indigo volverá a sentarse en la mesa de Trancas y Barrancas, aunque esta vez lo hará para hablar de El Dragón, su esperado nuevo disco de larga duración. Es ya una clásica en el programa, por lo que hace solo unos meses ya fue entrevistada para hablar de algunas de las canciones que han servido como adelanto.

La exconcursante de OT 2017 aterriza en mitad de los rumores de una posible relación con Lali Espósito, con la que ha colaborado. En concreto, han sido sus fans los que han atado cabos al escuchar titula N5, en la que se cuenta la historia de dos mujeres que salen de fiesta y se terminan dejando llevar. Al declararse ambas bisexuales, muchos han visto una vinculación.

La argentina confirmó que esta letra sí que hace referencia a ella:»De cierta manera sí es para ella. Es una historia larga, por eso digo que de cierta manera sí, pero sí. Es una de mis personas favoritas». Estas palabras desataron los rumores entre los fans.

Para añadir más leña al fuego, la propia invitada de El Hormiguero habló de sus relaciones con otros artistas durante una entrevista concedida al diario ABC, en la que le recordaron que dijo la frase: «Nunca más volveré a estar con un artista».

«Tener que dar explicaciones de mis decisiones artísticas con una pareja ha sido muy incómodo para mí. Me han querido hacer pequeña y no me gusta esa sensación. A veces te ves metido en relaciones tóxicas y no sabes ni cómo has acabado ahí. Se pierde la perspectiva», decía.

«Prefiero que mi vida esté fuera de eso. Y no hablo sólo de relaciones sentimentales, también de las amistades», aseguró en la citada entrevista.